Linkin Park registra aumento no streaming após anúncio de nova formação

Na última sexta-feira (6), após o Linkin Park lançar o novo single The Emptiness Machine, eles acumularam 2,22 milhões de transmissões de áudio sob demanda em seu primeiro dia de lançamento, de acordo com Luminate.

Segundo a Billboard, o single movimentou cerca de um milhão de streams nos Estados Unidos nos três dias seguintes e encerrou seu primeiro período de quatro dias com 6,47 milhões de streams, ao mesmo tempo em que acumulou mais de 6.000 vendas digitais, o que pode levar a uma grande estreia na parada Hot 100.

O retorno do Linkin Park também está impulsionando o catálogo e os maiores sucessos da banda, à medida que os ouvintes revisitam seus álbuns anteriores.

Entre os dias 6 e 9 de setembro, o catálogo da banda arrecadou 30,11 milhões de plays nos Estados Unidos, um aumento de 62% em comparação com o mesmo período de quatro dias da semana anterior.

Esse aumento também incluiu os sucessos como Numb (60%), One Step Closer (76%) e Faint (aumento de quase 100%), já que Emily Armstrong cantou as três faixas durante a transmissão ao vivo da banda.

Linkin Park anuncia nova vocalista Emily Armstrong, turnê e álbum

Na última quinta-feira (5), o Linkin Park anunciou a nova co-vocalista do grupo, Emily Armstrong da banda Dead Sara, durante um evento de apresentação ao vivo. Colin Brittain, compositor e produtor de G Flip, Illenium e One OK Rock, também se juntará a eles como baterista.

O anúncio veio com um novo single, The Emptiness Machine, o primeiro lançamento musical da banda em sete anos, e a faixa principal de um próximo álbum intitulado From Zero. O disco chegará em 15 de novembro, via Warner Records, como o primeiro álbum completo do grupo desde One More Light, de 2017, lançado dois meses antes da morte de Chester Bennington.

Vale destacar que o grupo, composto por Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix e Joe Hahn junto com seus dois novos membros, também embarcará em uma turnê de seis datas, passando por Los Angeles, Nova York, Hamburgo, Londres, Seul e Bogotá.

De acordo com a Variety, a nova formação do Linkin Park se apresentou junto pela primeira vez em Los Angeles para fãs com ingressos que foram levados de ônibus para o estúdio.

De acordo com um comunicado de imprensa, eles “discretamente começaram a se encontrar novamente nos últimos anos” e “em vez de ‘tentar reiniciar a banda’”, eles trabalharam com vários músicos e “encontraram uma afinidade especial com Emily e Colin.”

“Antes do Linkin Park, nosso primeiro nome de banda era Xero. O título deste álbum refere-se tanto a este começo humilde quanto à jornada que estamos empreendendo atualmente. Sonoramente e emocionalmente, trata-se de passado, presente e futuro – abraçando o nosso som característico, mas novo e cheio de vida. Foi feito com um profundo agradecimento aos nossos novos e antigos companheiros de banda, aos nossos amigos, à nossa família e aos nossos fãs. Estamos orgulhosos do que o Linkin Park se tornou ao longo dos anos e entusiasmados com a jornada que temos pela frente.”, afirmou Mike Shinoda.

Segundo ele, “The Emptiness Machine canaliza o DNA do Linkin Park”. e revelou que a banda se sente “realmente fortalecida com esta nova formação e com a nova música vibrante e energizada que fizemos juntos”, acrescentando que eles estão “tecendo juntos os pontos de contato sonoros pelos quais somos conhecidos e ainda explorando novos”.

Confira: