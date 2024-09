Marília Tavares ultrapassa 40 milhões de reproduções no Spotify

A cantora sertaneja Marília Tavares alcançou a impressionante marca de mais de 40 milhões de streams no Spotify com o álbum “Maturidade”, dividido em três partes, que tem se destacado em várias regiões do Brasil.

O álbum “Maturidade Deluxe”, gravado em março deste ano em Goiânia, é a evolução do DVD que capturou o talento de Marília Tavares ao vivo. O título “Maturidade” reflete seu crescimento pessoal e artístico, ressaltando a evolução de suas composições e a profundidade de suas interpretações. Atualmente, a música ‘Palavras de Perdão’ da cantora ultrapassa quarenta milhões de visualizações no YouTube. A faixa superou o desempenho de artistas tanto nacionais quanto internacionais, incluindo Ariana Grande, Luan Santana e Sabrina Carpenter.

Nascida em Caracaraí, Roraima, Marília Tavares iniciou sua trajetória na música sertaneja em 2022 com a faixa ‘Me Dói Imaginar’. Em seguida, lançou uma parceria com Zé Vaqueiro, intitulada ‘Não me Bloqueia‘, e alcançou a marca de 2 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.

Reconhecida como “diamante de Roraima” pelos fãs, Marília Tavares tornou-se um fenômeno nacional em outubro do ano passado. Com uma voz marcante e uma performance que parecia vivenciar cada letra das músicas, ela acumulou 150 milhões de visualizações nas redes sociais em apenas alguns meses, apesar de ter apenas 17 anos na época.

A carreira de Marília Tavares é gerenciada pelo escritório musical Duettos, sob a liderança de Toninho Duettos. Com uma vasta experiência e visão estratégica, Toninho desempenha um papel essencial no desenvolvimento da carreira de Marília, contribuindo para seu crescimento artístico e sucesso contínuo no cenário sertanejo.

Em junho deste ano, Marília Tavares fez sua estreia no Billboard Brasil Hot 100 com o single ‘Palavras de Perdão’, parte do álbum “Maturidade”, que foi dividido em três partes pela cantora.

Ouça o álbum completo do Spotify:

Confira as colaborações musicais que Marília Tavares já realizou

A parceria de Marília Tavares com Kleo Dibah na música “Mulher de Verdade” é um exemplo marcante de colaboração no cenário sertanejo. A combinação das vozes e estilos dos dois artistas resulta em uma faixa envolvente. Veja o clipe:

A música “Batom Na Boca”, em colaboração entre Marília Tavares e Márcia Fellipe, é uma celebração vibrante da música sertaneja. A combinação das vozes das duas artistas traz uma energia contagiante e um ritmo envolvente, destacando a química musical entre elas. Veja:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis