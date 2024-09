Lisa, do Blackpink, ganha prêmio pela segunda vez no MTV VMA - (crédito: TMJBrazil)

Na noite da última quarta-feira (11), a cantora Lisa, do Blackpink, ganhou o prêmio de Melhor K-Pop no MTV Video Music Awards pela segunda vez.

Vale destacar que Lisa conquistou o prêmio com a música Rockstar, superando fortes concorrentes como Seven de Jungkook, Smoothie do NCT Dream, Super Shy do NewJeans, Lock do Stray Kids e Deja Vu do Tomorrow X Together.

“‘Rockstar’ foi um retorno significativo para mim depois de ‘Lalisa’, então isso é muito especial para mim. Obrigada à família RCA, equipe Lloud, Blinks (nome do fandom do Blackpink) e Lilies (nome do fandom de Lisa) em todo o mundo. Muito obrigada por este prêmio“, disse Lisa em seu discurso de agradecimento.

Vale lembrar que Lisa também cantou Rockstar e sua nova faixa New Woman no evento.

Lisa ganhou o mesmo prêmio em 2022 por sua faixa solo Lalisa. Ela é a primeira artista solo de K-pop a ganhar o prêmio duas vezes.

Além de Melhor K-Pop, Lisa foi indicada em quatro outras categorias este ano: Melhor Coreografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Edição e Melhor Performance.

De acordo com o Korea Herald, o grupo de K-pop Seventeen ganhou o prêmio de Melhor Grupo, uma categoria anteriormente conhecida como Melhor Grupo do Ano. O BTS ganhou este prêmio quatro anos consecutivos desde 2019, no ano passado, quem ganhou foi o Blackpink.

Lisa, do Blackpink, entra na parada Billboard Hot 100

Lisa, do Blackpink, alcançou a posição 97 na Billboard Hot 100 com New Woman, sua colaboração com a cantora pop espanhola Rosalia.

Vale destacar que é a quarta entrada na parada principal de singles, depois de LaLisa e Money de seu álbum homônimo lançado em 2021. As duas canções ficaram em 84º e 90º lugar, respectivamente. Seu último single, Rockstar, de junho, alcançou a posição 70 na parada.

A artista compartilhou em seu Instagram a notícia de que New Woman estava em 6º lugar na parada Billboard Global excl. U.S..

Vale lembrar que LIsa concorre em quatro categorias para o 2024 MTV Video Music Awards com Rockstar, são elas: Melhor Coreografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Edição e Melhor K-Pop. A cerimônia de premiação será realizada no dia 11 de setembro em Nova York.

Rockstar e New Woman também marcam os primeiros lançamentos de Lisa desde que assinou com a RCA Records para apoiar seus empreendimentos solo, assinando um acordo em parceria com sua própria empresa LLOUD que lhe permitirá manter a propriedade de suas gravações master.

“Estou super entusiasmada por me juntar à família RCA e confiante de que eles são a melhor equipa para criar um movimento maior na minha carreira a solo”, disse ela num comunicado em abril. “Estamos ansiosos para mostrar ao mundo tudo o que estamos preparando.”