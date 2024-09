Orlando Bloom exibe seu carinho por Katy Perry durante o VMA

Orlando Bloom demonstrou seu carinho por Katy Perry durante o MTV Video Music Awards (VMAs) em Nova York na noite desta quarta-feira, 11, fazendo uma homenagem carinhosa à sua parceira de longa data. O astro de “Piratas do Caribe” compartilhou com a plateia: “Vocês se apaixonaram por ela como Katy Perry. Eu me apaixonei por ela como Katheryn Hudson.”

Orlando Bloom continuou rasgando elogios para a esposa: “Você a conhece como uma superestrela global, que traz amor, luz e um senso de humor único para cada música que ela escreve e cada videoclipe que ela cria. Eu a conheço como uma mãe, como uma parceira, que traz o mesmo amor e alegria para nossa família.“

“Ela ama com todo o coração e é meio irresistível,” ele concluiu. “Parabéns por essa honra, baby, estou tão orgulhoso de você.”

Durante a cerimônia, Katy Perry recebeu o troféu Michael Jackson Video Vanguard Award. Ela fez uma apresentação com um medley de seus maiores sucessos, incluindo ‘I Kissed a Girl’, ‘California Gurls’ e ‘Firework’.

Orlando Bloom entregou troféu para Katy Perry

Orlando Bloom entregou o prêmio à sua esposa, e Katy Perry agradeceu: “Obrigado, MTV, por acreditar na minha esquisitice desde o primeiro dia“, antes de acrescentar com humor: “Obrigado, Orlando, por me manter com os pés no chão… e lavar a louça.“

Com essa conquista, Katy Perry torna-se a décima artista a ganhar tanto o prêmio de Vídeo do Ano quanto o Vanguard Award, juntando-se a ícones como Madonna, Peter Gabriel, REM, Britney Spears, Justin Timberlake, Beyoncé, Rihanna, P!nk e Missy Elliott.

Veja a apresentação da cantora no VMAs:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis