Green Day anuncia ‘Saviors Tour’ na Austrália em 2025

Nesta quinta-feira (12), foi anunciado que o Green Day irá para a Austrália no ano que vem para uma turnê de estádios com várias datas.

A turnê The Saviors Tour chegará a Melbourne em 1º de março, seguida por Sydney em 3 de março e terminará em 5 de março em Gold Coast.

De acordo com a Billboard, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool tocarão Dookie completo, que este ano completa seu 30º aniversário e American Idiot, comemorando 20 anos. O repertório incluirá faixas de Saviors, 14º e mais recente álbum, além de sucessos de toda a carreira.

“Nunca estivemos tão animados para lançar novas músicas quanto com Saviors, um disco que foi feito para ser tocado ao vivo, juntos”, declararam Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool. “E mal podemos esperar para voltar para a Austrália, já faz muito tempo. Então vamos agitar.”

Vale lembrar que no início deste ano, Saviors chegou ao segundo lugar na parada ARIA, sendo o 12º álbum no top 10 dos roqueiros. Três desses álbuns lideraram a parada nacional: Dookie (em 1994), American Idiot (2004) e Father Of All Motherf—ers (2020).

Vale destacar que a última vez que eles tocariam na Austrália e na Nova Zelândia seria em 2020 para a Hella Mega Tour com quatro datas, também com Fall Out Boy e Weezer. Essa turnê, no entanto, foi cancelada devido à pandemia. A Saviors Tour será sua primeira visita desde 2017, quando divulgaram Revolution Radio.

A Saviors Tour do Green Day foi noticiada na semana passada quando sua apresentação no Comerica Park em Detroit foi pausada quando um drone não autorizado foi supostamente visto pairando à vista do palco. A banda foi retirada do palco no meio da música, retornando 10 minutos depois.

Problema de segurança faz Green Day ser retirado do palco nos EUA

O Green Day precisou fazer uma pausa inesperada em seu show da Saviours Tour, em Detroit, no dia 4 de setembro.

O grupo saiu abruptamente do palco assim que começou a música Longview, enquanto a multidão continuava cantando a música na ausência da banda. De acordo com fontes da Billboard, um drone não autorizado foi detectado e provocou a saída repentina.

Vale destacar que nenhuma explicação foi dada imediatamente ao público, mas depois de alguns minutos, uma mensagem no telão anunciou “Show Pausado. Por favor, aguarde para obter detalhes”.

O grupo voltou após cerca de 10 minutos e continuou a música. O vocalista Billie Joe Armstrong conversou com à multidão de pouco menos de 41.000 fãs. “Vamos continuar de onde paramos”. Ele então pediu aos fãs que guardassem seus celulares: “Pegue-os mais tarde. Vamos estar aqui agora”.

Perto do final do show, o Green Day compartilhou uma mensagem nas redes sociais pedindo desculpas pelo atraso inesperado. “A segurança do estádio nos fez sair do palco enquanto eles lidavam com um possível problema de segurança. O DPD resolveu rapidamente a situação e pudemos continuar. Obrigado pela compreensão.”

Vale lembrar que o 14º álbum de estúdio do grupo, Saviours, chegou em janeiro ao topo de sete paradas da Billboard, incluindo Top Album Sales e Top Rock Albums, começou na Espanha em maio, antes de chegar aos Estados Unidos no final de julho.