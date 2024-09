Disney está trabalhando em A Era do Gelo 6, revela John Leguizamo

De acordo com o ator e dublador John Leguizamo, “A Era do Gelo 6“ está sendo desenvolvido pela Disney quase uma década após o último filme da série ser lançado nos cinemas.

Em uma recente participação no programa de perguntas e respostas da rádio americana NPR, o ator que deu voz a Sid nas produções comentou: “Estou tão feliz em poder dizer isso. Estamos prestes a começar os trabalhos de A Era do Gelo 6.”

Apesar dessa declaração, a Disney ainda não confirmou oficialmente a produção do filme, embora já houvesse especulações anteriores sobre a continuidade da franquia. A data de lançamento para o novo longa-metragem também não foi definida até o momento. Recentemente, a franquia animada lançou “As Aventuras de Buck”, um filme exclusivo do Disney+ focado no personagem principal.

Veja o trailer de “As Aventuras de Buck“:

A Era do Gelo 6 seria o sexto filme da série

A Era do Gelo é uma série que inclui filmes de animação, curtas-metragens, especiais de TV e uma série de jogos eletrônicos. A série acompanha um grupo de mamíferos que sobrevivem à Era Glacial Paleolítica. Recentemente, em uma entrevista o diretor Carlos Saldanha disse que decisões sobre novos projetos de A Era do Gelo e Rio competem a Disney.

O último filme da franquia nos cinemas foi A Era do Gelo: O Big Bang em 2016. O cienasta comentou: ““A situação mudou, né? Por 28 anos, eu era cria da casa da Blue Sky, todos os meus filmes foram feitos lá. Passava mais tempo lá do que na minha própria casa!

Ele continuou: Quando terminou, foi uma etapa que acabou, e significou que eu estava abrindo mão de algumas coisas… tudo o que eu criei está aqui, para as pessoas verem, mas não me pertence mais. Pertence ao mundo do cinema, da Disney“.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis