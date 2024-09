LE SSERAFIM conquista topo de parada da Billboard com ‘Crazy’ - (crédito: TMJBrazil)

O grupo de K-pop LE SSERAFIM está comemorando seu primeiro número 1 na parada Top Album Sales da Billboard, já que Crazy ocupa o topo da lista desta semana.

Segundo a publicação, elas estreiam com 37.500 cópias vendidas nos Estados Unidos na semana que terminou em 5 de setembro, de acordo com a Luminate.

Na noite da última quarta-feira (11), o LE SSERAFIM ganhou o prêmio de Best Push Performance no VMA 2024 com a música Easy.

O grupo também se apresentou com as faixas Crazy e 1-800-HOT-N-FUN no pré show do Video Music Awards.

Vale lembrar que a parada Top Album Sales da Billboard classifica os álbuns mais vendidos da semana com base apenas nas vendas tradicionais de álbuns. A história do gráfico remonta a 25 de maio de 1991, a primeira semana em que a Billboard começou a tabular gráficos com informações de contagem de peças monitoradas eletronicamente pela SoundScan, agora Luminate.

Das vendas de 37.500 cópias da primeira semana de Crazy, as vendas de CD compreendem 36.500 e as vendas de álbuns para download digital compreendem 1.000. Este número foi reforçado por sua disponibilidade em mais de 20 variantes de CD, todas contendo itens colecionáveis ??como photocards, cartões postais, adesivos e pôsteres.

A faixa Crazy figurou na posição 76 na parada da Billboard Hot 100, informou a agência do grupo Source Music na última terça-feira (10).

Esta é a segunda vez que o grupo aparace na parada, a música Easy ocupou o lugar 99 em março. Vale lembrar que o LE SSERAFIM é um dos dois grupos de K-pop femininos a figurar na lista neste ano, junto com o Illit.

Vale destacar que Crazy é o single principal do quarto mini álbum das meninas, ele estreou na posição 7 na parada Billboard 200 depois de ocupar o topo da Oricon Daily Album Ranking. O single foi bem no Reino Unido entrando pela primeira vez no Top 100 na posição 83.

No final de agosto, o grupo comentou sobre o lançamento do álbum.

“Estou nervosa e animada para fazer um retorno depois de seis meses. Enquanto me preparava para ‘Crazy’, fiquei confiante de que poderíamos mostrar um novo lado de nós mesmas“, disse Kim Chae-won durante a apresentação para a imprensa realizada em Seul.

Huh Yun-jin ecoou esses sentimentos, acrescentando: “Sentimos um forte desejo de mostrar nosso crescimento passo a passo, com base no que vivenciamos”.

“Preparamos este álbum com essa mentalidade, e acredito que ‘Crazy’ representa o primeiro passo. Planejamos trabalhar duro durante este período de promoção, movidas pelo pensamento de entregar música impressionante aos nossos fãs que sempre nos apoiaram e esperaram por nós”, disse Huh Yun-jin.