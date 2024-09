4 músicas para melhorar seu vocabulário em inglês

O domínio do inglês configura uma habilidade fundamental no mundo globalizado, oferecendo uma série de benefícios tanto na vida pessoal quanto na carreira. Desde facilitar o acesso a informações e culturas diversas até ampliar oportunidades de emprego e networking, tal idioma se destaca como um diferencial significativo para quem deseja prosperar em um ambiente cada vez mais conectado. Segundo a Pesquisa Salarial da Catho, profissionais fluentes nessa língua tendem a ganhar até 61% mais do que aqueles que não têm tal proficiência.

Apesar de suas vantagens evidentes, aprender o idioma pode ser desafiador, especialmente para as novas gerações, que buscam métodos mais dinâmicos e integrados ao seu cotidiano digital. Dados globais da Pearson indicam que 53% da Geração Z preferem usar redes sociais e consumir filmes e músicas em inglês por meio de plataformas como Netflix e Spotify para aprimorar suas habilidades no idioma.

Com isso, Thais Sena, membro da coordenação pedagógica e professora da Ebony English, lista 4 músicas para aumentar o vocabulário em inglês. Veja abaixo!

1. Formation – Beyoncé

Lançada em 2016, “Formation” é uma música rica em significado cultural e político, que se tornou um hino de empoderamento, especialmente para a comunidade negra. Na faixa, Beyoncé explora temas de identidade e orgulho cultural, oferecendo uma visão poderosa e contemporânea.

A letra, com seu ritmo envolvente e expressões modernas, não só ajuda a expandir o vocabulário, mas também proporciona uma compreensão mais profunda do inglês contemporâneo e das questões culturais abordadas.

2. One Love – Bob Marley

“One Love” é uma das músicas mais icônicas de Bob Marley, transmitindo uma mensagem poderosa de paz e amor. A canção se destaca por suas frases repetitivas, como “one love”, que facilitam a memorização e reforçam a ideia central de união e harmonia.

Além disso, a letra utiliza estruturas gramaticais simples, como o imperativo “give thanks” e frases no presente, tornando-a uma excelente escolha para iniciantes no aprendizado do inglês. A simplicidade e a repetição tornam esta música uma ferramenta eficaz para consolidar o vocabulário e as estruturas básicas da língua.

A música “Diamonds”, da cantora Rihanna, tem uma letra clara e palavras acessíveis (Imagem: Inside Creative House | Shutterstock)

3. Diamonds – Rihanna

A canção proporciona diversas oportunidades para aprender novas palavras e expressões, graças à sua melodia cativante e ao vocabulário acessível. A letra, clara, enfatiza a importância de reconhecer e valorizar o próprio brilho e resiliência, usando “diamantes” como uma metáfora para a singularidade e a força interior.

A frase “shine bright like a diamond” é repetida várias vezes, facilitando a memorização. Nesta expressão, “shine” significa “brilhar” e “bright” significa “brilhante”, ilustrando como adjetivos podem ser usados para descrever intensidade e impacto.

4. U Got It Bad – Usher

Esta canção é uma excelente escolha para quem deseja aprimorar o inglês, especialmente no que diz respeito à compreensão de expressões e frases comuns relacionadas a relacionamentos e emoções. A música explora os sentimentos de alguém que está profundamente apaixonado e enfrenta a dificuldade de superar um rompimento.

A expressão “got it bad” se refere a uma gíria que significa estar intensamente afetado ou apaixonado por alguém. O refrão repetitivo, como “You got it bad when you’re on the phone”, ajuda a reforçar a compreensão de frases comuns e o uso de expressões idiomáticas, tornando o aprendizado mais acessível e contextualizado.

Por Laise Alves