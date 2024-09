Chappell Roan enfrenta fotógrafo no MTV Video Music Awards

A cantora, conhecida por sua postura audaciosa, expressou sua insatisfação verbalmente com o fotógrafo enquanto ela e outras celebridades chegavam à UBS Arena, em Nova York.

Enquanto Chappell estava posando para as câmeras, um grito da multidão, “Cale a boca“, e uma observação sobre Chappell se virando, chamou sua atenção. Ela estava exibindo a parte de trás de seu vestido no momento, mas claramente ouviu a repreensão mal-educada do fotógrafo. Sem hesitar, ela respondeu: “Cale a boca, p***!!!“

O confronto parece ter resolvido a situação, permitindo que Chappell Roan continuasse sua sessão de fotos sem mais interrupções.

Veja o momento do incidente:



Após o incidente, em uma entrevista ao Entertainment Tonight, Chappell explicou que estava lidando com uma grande ansiedade e não toleraria que alguém gritasse com ela sem uma resposta à altura. Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

Enquanto isso, outras estrelas como Sabrina Carpenter, Halsey e Halle Bailey chegaram ao VMA desfilando suas roupas fashionistas, sem incidentes.

Por que o Comportamento de Chappell Roan com os fãs está gerando polêmica

Chappell Roan, a cantora que ganhou destaque com seu álbum de estreia “The Rise and Fall of a Midwest Princess” (2023) e os singles ‘HOT TO GO!’ e ‘Good Luck, Babe!’, está no centro de uma crescente polêmica relacionada ao comportamento de alguns de seus fãs.

A artista de 26 anos expressou recentemente seu desconforto e frustração em uma publicação no Instagram, descrevendo o que considera “comportamento predatório” disfarçado de adoração. Roan revelou que tem sido alvo de interações físicas e sociais não consensuais, o que tem gerado um significativo estresse para ela.

Ela destacou que, embora tenha dedicado os últimos 10 anos ao desenvolvimento de seu projeto, chegou a um ponto em que precisa estabelecer limites claros. “Nos últimos 10 anos, tenho trabalhado sem parar para construir meu projeto e chegou ao ponto em que preciso traçar linhas e estabelecer limites“, afirmou. Apesar de sua paixão pela música e pela arte, Roan deixou claro que não está disposta a tolerar assédio de qualquer tipo.

Roan também criticou a ideia de que deve constantemente trocar energia, tempo ou atenção com fãs desconhecidos, especialmente quando se sente desconfortável ou ameaçada. A cantora explicou que, enquanto está no palco, vestida de drag ou em eventos de imprensa, está em modo de trabalho, mas fora dessas situações, ela espera ser tratada com respeito.

Ela abordou a normalização do comportamento predatório ao longo dos anos, particularmente em relação a mulheres famosas, afirmando: “Não é dever da mulher engolir a seco e aceitar; é dever do assediador ser uma pessoa decente e respeitar seus limites.” Roan enfatizou seu desejo de viver sua vida pessoal e profissional com segurança e tranquilidade, longe de invasões indesejadas.

Chappell Roan fez um apelo para que os fãs parem de tocá-la e de invadir a privacidade de sua família e amigos. Ela ressaltou que está cansada e assustada com a situação, pedindo respeito por suas fronteiras e a preservação de sua intimidade, lembrando que, apesar de seu sucesso, tem o direito de se sentir segura e manter sua privacidade.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis