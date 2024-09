Sabrina Carpenter ganha prêmio de Música do Ano com ‘Espresso’ no MTV VMA - (crédito: TMJBrazil)

Na última quarta-feira (11), a cantora Sabrina Carpenter ganhou seu primeiro prêmio no VMA, na categoria Música do Ano com Espresso.

“Eu literalmente nunca ganhei um desses”, ela começou seu discurso de agradecimento. “Isso é realmente especial.”

“As primeiras pessoas que eu quero agradecer são os fãs”, disse antes de ser recebida por uma salva de palmas, e brincou: “Se vocês baterem palmas depois de tudo que eu digo, eles vão me chamar para sair do palco, então um segundo.”

“Mas eu só quero dizer que vocês são a razão pela qual eu posso fazer o que amo, mas também a razão pela qual podemos nos divertir tanto e compartilhar música uns com os outros”, acrescentou. “E eu me sinto muito grata por ter os melhores, realmente os melhores, fãs do mundo. Eu sei que parece cafona, mas eu amo vocês.”

Segundo a People, ao concluir seu discurso, ela agradeceu a seus empresários, sua família, seus “gatos e cachorros que estão em casa assistindo”, assim como às pessoas que fizeram Espresso com ela, incluindo os compositores Steph Jones, Amy Allen e Julian Bunetta. “Eu simplesmente amo vocês. Amo fazer música com vocês e mal posso esperar para compartilhar mais com o mundo.”

“E obrigada a that’s that me espresso.”, finalizou comentando uma parte da letra da música.

Vale lembrar que a artista lançou o hit Espresso em abril como um single de seu sexto e mais recente álbum de estúdio Short n’ Sweet. A música alcançou a posição 3 na Billboard Hot 100, enquanto o álbum passou duas semanas no topo da parada Billboard Hot 200 após ser lançado em agosto.

A cantora foi indicada a seis prêmios na cerimônia, incluindo artista do ano, melhor música pop e música do verão. Ano passado, ela apresentou um mash-up de suas duas músicas Nonsense e Feather no pré-show do VMA de 2023.

Vale destacar que Sabrina Carpenter disparou para a fama no último ano, fazendo o show de abertura para Taylor Swift durante a The Eras Tour.

‘Taste’ de Sabrina Carpenter continua no topo da parada no Reino Unido

A cantora Sabrina Carpenter pode garantir sua terceira semana consecutiva como número 1 na parada do Reino Unido com seu single Taste.

De acordo com a Billboard, ela segue no topo, mas o Linkin Park entrou na disputa com seu novo single The Emptiness Machine, que atualmente ocupa a segunda posição.

Se continuar assim, The Emptiness Machine marcaria a posição mais alta do Linkin Park nas paradas do Reino Unido, superando o pico anterior de 6º lugar com o single de 2007, What I’ve Done.

Vale destacar que a faixa marca o primeiro lançamento da banda em sete anos e apresenta a nova vocalista Emily Armstrong ao lado dos membros originais Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix e Joe Hahn.

“Há muito nesta banda – esta é uma banda muito, muito importante para este mundo. E a integridade da banda foi realmente útil para me manter com os pés no chão.”, disse Emily em uma entrevista recente à Billboard.

Vale lembrar que além de Taste em primeiro lugar, seus singles Espresso e Please Please Please também se mantêm firmes no Top 5, ocupando o 3º e o 4º lugar, respectivamente.

