Camila Cabello estreia novo single ‘Godspeed’ ao vivo no VMA

Na última quarta-feira (11), Camila Cabello estreou seu novo single Godspeed no MTV VMA 2024, transmitido ao vivo de Nova York.

Segundo a People, a performance começou com um clipe dela loira cantando June Gloom de seu álbum C,XOXO, antes de revelar que o vídeo estava tocando em um laptop, enquanto ela aparecia em um vestido branco com longos cachos castanhos e franjas.

Além de Camila Cabello, os artistas do VMA deste ano incluiam Chappell Roan, Katy Perry, Anitta, Karol G, Shawn Mendes, Eminem, Sabrina Carpenter, GloRilla, Rauw Alejandro, Halsey, Lenny Kravitz, Lisa, Megan Thee Stallion e Benson Boone.

Katy Perry foi a ganhadora do prêmio de vanguarda em vídeo deste ano na cerimônia, que marcou seu retorno ao palco da MTV pela primeira vez em sete anos. A cantora de Teenage Dream apresentou um medley de seus maiores sucessos para recapitular sua carreira repleta de sucessos.

Vale destacar que Camila Cabello lançou o disco C,XOXO em junho. Ela recebeu duas indicações: melhor pop e melhor vídeo de tendência por I Luv It com Playboi Carti.

Vale lembrar que na última sexta-feira (6), a cantora lançou a Magic City Edition de seu último projeto, com quatro novas músicas, incluindo Godspeed.

Camila Cabello lança o álbum ‘C, XOXO (Magic City Edition)’

A cantora Camila Cabello lançou a edição deluxe do álbum C,XOXO, o disco C, XOXO (Magic City Edition) já está disponível nas plataformas digitais.

“C, XOXO Magic City Edition já foi lançado com quatro novas músicas que são, para mim, uma parte crucial da alma deste álbum. posso finalmente expirar completamente agora que eles saíram. Bem vindo à Magic City”, disse ela no Instagram.

Vale lembrar que Camila anunciou a edição ampliada do álbum na semana passada, revelando que o projeto incluiria seu próximo single, Godspeed. “I wish you well, but far away from me”, escreveu ela na legenda do vídeo teaser da música. “Sempre há mais histórias para contar. Algumas músicas novas para sua noite na Magic City”, escreveu ela no segundo post anunciando o álbum deluxe.

Vale destacar que o disco C,XOXO estreou em junho e contou com colaborações com Playboi Carti, Lil Nas X, JT e Yung Miami, BLP Kosher e Drake. Também inclui a faixa June Gloom e o single principal I LUV IT.

“Parte desse espírito é correr riscos, não dar a mínima e fazer o que quiser. Acho que ficar loira se manteve fiel a esse sentimento. Com o cabelo, era tipo, ‘Como posso dizer às pessoas, visualmente, que esta é minha nova era?‘”, afirmou Camila Cabello anteriormente à Billboard sobre este projeto.

Confira:

