Show de Travis Scott em São Paulo causa tremor, diz jornal

Nesta quarta-feira, 11, durante o show do rapper Travis Scott, vizinhos do Allianz Parque relataram que as estruturas dos prédios tremeram como se estivesse acontecendo um terremoto. Embora o evento tenha causado alvoroço nas redes sociais, o artista ainda está no Brasil e se apresentará nesta sexta-feira, 13 no Rock in Rio 2024.

De acordo com o Sentiu Aí, uma plataforma do Centro de Sismologia da USP (Universidade de São Paulo) que permite aos cidadãos reportar tremores, foram registrados relatos de tremores na região do bairro Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo, entre 21h30 e 23h. O Allianz Parque está localizado na mesma área.

Bruno Colaço, sismólogo da USP e da RSBR (Rede Sismográfica Brasileira), em entrevista ao site GSHOW que, embora não se possa afirmar com certeza que os tremores foram causados pelo show, é uma possibilidade, já que não foram registrados eventos naturais que poderiam explicar os relatos. “Não registramos nenhum tremor durante a noite, e não há registros próximos a São Paulo ou nos Andes que poderiam ter sido sentidos aqui. Há um evento no Chile, mas está muito distante e com baixa magnitude, então é improvável que tenha sido sentido aqui“, disse o sismólogo.

Ele acrescentou: “Não podemos confirmar se foi o show que causou os tremores. Pode ter sido, especialmente com a multidão pulando, mas não temos como afirmar com certeza. Não há estações de monitoramento próximas.”

Outros tremores já foram sentidos durante os shows de Travis Scott pelo mundo

Embora a causa não tenha sido confirmada em São Paulo, eventos semelhantes envolvendo possíveis terremotos em shows de Travis Scott têm ganhado atenção nas redes sociais. Um exemplo notável foi um tremor de magnitude 1,3 na escala Richter registrado em Roma durante uma apresentação de Scott em agosto de 2023.

Também durante a entrevista ao site GSHOW, Bruno Colaço explicou que, na Europa, sensores nas estruturas e na cidade ajudam a monitorar esses eventos. No Brasil, como não temos sensores semelhantes, é difícil determinar a causa. O The New York Times relatou na época que o Instituto Italiano de Geofísica e Vulcanologia confirmou ter “registrado claramente o entusiasmo dos fãs de Travis Scott” durante o show no Circus Maximus.

Rapper se apresenta no Rock In Rio nesta sexta-feira, 13

Travis Scott é um dos artistas mais reconhecidos e influentes da cena musical atual. O rapper se apresenta no Rock In Rio nesta sexta-feira, a partir da meia-noite (0h), no Palco Mundo.

Com uma carreira que decolou após o lançamento de seu primeiro álbum de estúdio em 2015, ele conquistou sucesso com o hit ‘Antidote‘, que alcançou as paradas de sucesso nos Estados Unidos. Desde então, Travis Scott tem lançado álbuns reconhecidos, como “Birds in the Trap Sing McKnight” (2016), “Astroworld” (2018) e o mais recente “Utopia” (2023).

O rapper, cantor e compositor, que cresceu em uma família de músicos, desenvolveu seu interesse pela música desde cedo. Enquanto ainda estava na escola, Travis começou a se apresentar e a produzir suas próprias músicas, lançando sua primeira mixtape em 2008 sob o nome artístico de “Travis Scott.”

Com um estilo inovador que mistura elementos de hip-hop, trap, rock e música eletrônica, Travis Scott se destacou com seu primeiro sucesso, “Antidote”, que chegou ao top 20 da Billboard Hot 100. Além de seus álbuns, suas apresentações ao vivo são conhecidas por suas produções elaboradas e efeitos visuais impressionantes.

Veja um trecho do show do rapper no Chile, no último dia 07 de setembro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por flame (@travisscott)



Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis