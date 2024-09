Ana Paula Guimarães, a Catuxa, expõe bastidores de documentário das paquitas

Ana Paula Guimarães, a Catuxa, uma das antigas assistentes de palco de Xuxa, abriu o jogo sobre as expectativas para o lançamento de Pra Sempre Paquitas, documentário produzido pelo Globoplay, que pretende trazer os bastidores inéditos da época.

Em entrevista ao jornal O Globo, a ex-paquita adiantou alguns detalhes do que será abordado no material, dividido em cinco episódios, e que estreia no próximo dia 16 de setembro, no serviço de streaming. "A série passa pelos abusos morais, pela gordofobia, pela falta de diversidade. São assuntos muito importantes de falar", adiantou.

Ana Paula Guimarães, que fez parte da primeira geração das paquitas da Xuxa, entre 1987 e 1989, relembrou os momentos traumáticos vividos por trás das câmeras: "O que a gente sofreu, a Xuxa sofreu em dobro, ao quadrado", contou.

"A gente sofreu"

"Os momentos duros eram nos bastidores. Ali, sim, aconteceram algumas coisas que não eram nada agradáveis, e a gente engoliu aqueles sapos", desabafou Catuxa, que adiantou o objetivo principal do documentário: "A série documental é sobre esse personagem que Xuxa criou e nós estamos humanizando. Não é sobre uma pessoa, sobre a Ana Paula", pontuou Ana Paula.

