A Fazenda 16: Confira a lista dos supostos participantes do reality da Record

Atenção, fãs de reality shows! Na próxima segunda-feira, dia 16 de setembro, estreia a nova temporada de A Fazenda. Na web, os rumores sobre os supostos participantes já estão deixando todos ansiosos e algumas listas já revelam quem são os possíveis famosos que estarão no elenco desta edição.

O perfil Central Reality, por exemplo, divulgou uma lista com 20 peões que devem estar em A Fazenda 16. Vale ressaltar, no entanto, que a lista oficial só será divulgada pela Record no dia da estreia do programa.

Confira logo abaixo, os supostos participantes de A Fazenda 2024:

Sula Miranda (cantora e irmã de Gretchen)

(cantora e irmã de Gretchen) Sidney Sampaio (ator)

(ator) Raquel Brito (irmã de Davi Brito)

(irmã de Davi Brito) Sasha Bali (ator)

(ator) Larissa Tomasia (ex-BBB)

(ex-BBB) Yuri Bonotto (ex-bombeiro da Eliana)

(ex-bombeiro da Eliana) Taty Sildel (ex-affair de Gabigol)

(ex-affair de Gabigol) Zé Love (ex-jogador de futebol)

(ex-jogador de futebol) Babi Muniz (ex-panicat)

(ex-panicat) Rafael Pessina (repórter)

(repórter) Suelen Gervásio (ex-affair de Vitão)

(ex-affair de Vitão) Laellyo Mesquita (ex-affair de Lucas Souza)

(ex-affair de Lucas Souza) Camila Moura (ex-mulher do ex-BBB Lucas Buda)

(ex-mulher do ex-BBB Lucas Buda) Gilson de Oliveira (ex-personal de Gracyanne Barbosa)

(ex-personal de Gracyanne Barbosa) Sabrina Boing Boing (DJ e Tatuadora)

(DJ e Tatuadora) Gui Vieira (ex-ator de Chiquititas)

(ex-ator de Chiquititas) Flor (atriz e ex-apresentadora do SBT)

(atriz e ex-apresentadora do SBT) Carol Lekker (Miss Bumbum 2022)

(Miss Bumbum 2022) Diana Santana (ex-assistente de palco do Domingo Legal)

(ex-assistente de palco do Domingo Legal) Pierre Bittencourt (ex-ator de Chiquititas)

Lista de supostos participantes de A Fazenda 16 (Foto: ?Bluesky/@centralreality.com.br?)

Carelli, diretor de A Fazenda 16, deu dicas

Muitos desses nomes batem com as dicas que Carelli, diretor de A Fazenda 16, deu nas redes sociais:

"Uma das futuras peoas da Fazenda 16 teve apenas um registro profissional na sua carteira de trabalho. E ela já teve um affair com um cantor amado pelo Brasil."

"A moda uniu a futura peoa a um cantor. Após este affair, ela teve uma gravidez polêmica. Quem é?"

"Um dos futuros peões fez mais de quinze novelas, em várias emissoras diferentes."

"A futura peoa dá aula quando o assunto é polêmica. E, supostamente, se envolveu com um famoso comprometido"

"A futura Peoa da Fazenda 16 é conhecida por vários memes. Ela já participou de um reality e nasceu numa cidade que tem história"

"Um dos futuros peões já contracenou com um ex-BBB. E a sua primeira atuação em novelas foi aos nove anos"

"Esse futuro peão foi uma das crianças mais famosas do século 20 e nunca deixou de trabalhar na TV"

"Nascida e criada numa capital nordestina, essa futura peoa conheceu a fama há muito pouco tempo"

"Este futuro peão é tão vaidoso quanto polêmico. Seus momentos midiáticos incluem desde a venda de itens pessoais, até tretas com atores famosos"

"A futura peoa já esteve em outro reality e rendeu polêmicas dentro e fora dele. Um detalhe: ela já está acostumada com os ares rurais"

"O futuro peão alcançou a fama por conta de um affair. E por conta disso, todos também passaram a saber mais sobre a vaidade do rapaz"

