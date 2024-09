MC Ryan SP e Giovanna Roque terminam relacionamento

Giovanna Roque divulgou o fim do relacionamento com o funkeiro MC Ryan SP em um comunicado feito através do Instagram nesta quinta-feira, 12. A influenciadora também pediu aos seguidores que não a associassem a notícias envolvendo o artista. O casal, que havia reatado em junho deste ano, são pais de Zoe, que tem apenas oito meses.

“Viemos por meio deste comunicado informar a todos vocês que eu e Ryan não somos mais um casal. Sei que isso é um assunto pessoal, mas já estou antecipando futuras notícias, especulações e piadas… Somos pais da Zoe, e essa é a única ligação que existe entre nós. Portanto, peço que não me associem a mais nada sobre o assunto. Obrigada!”, afirmou a digital influencer, veja:

No início deste mês, MC Ryan SP revelou aos fãs que presenteou Giovanna com uma pulseira e outros itens de uma joalheria de luxo, gastando uma quantia significativa. “Meus amigos, ser solteiro está barato. Quanto foi o gasto aqui? R$ 92 mil. Para quem é solteiro, um camarote está tranquilo, é só pegar umas presenças VIP e está tudo certo”, comentou o funkeiro na ocasião.

Recentemente, em uma entrevista à Quem, o funkeiro disse que estava pensando em fazer mundanças nas letras de suas músicas por causa da sua filha. Também comentou que planeja mudar vários aspectos: “Pretendo, futuramente, dar uma mudada em algumas falas. Tirar, talvez, um tipo de foco que eu tenha“, contou.

Mc Ryan SP é uma das atrações do Rock in Rio

MC Ryan SP se apresentará no dia 21 de setembro, no Palco Mundo, a partir das 15h30. O funkeiro se juntará a Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Veigh para o Para sempre Trap.

Com mais de 4 bilhões de reproduções no Spotify, o cantor paulista MC Ryan SP já alcançou o top 3 no Spotify com a música “Felina” (2022) e foi top 1 na parada nacional do YouTube Music. Acumulando mais de 18 milhões de ouvintes mensais e tendo colaborado com diversos artistas, o cantor é um dos principais nomes na cena musical.

O que esperar do Para Sempre Trap?

Zé Ricardo, responsável pela montagem do line-up, revela que o show terá uma duração aproximada de uma hora, dividido em blocos para cada artista, mas com interações entre eles, incluindo a apresentação de colaborações inéditas.

Para quem organiza line-ups de festivais, a resposta do público é sempre uma preocupação importante. Para garantir a maior precisão possível, ele conversa com os próprios artistas para identificar as melhores combinações e também leva em consideração o feedback do público.

“Acredito que o trap para a juventude hoje tem a mesma importância que o rock teve nos anos 1980, por exemplo. Fiquei contente ao chegar em casa e ouvir meu filho, que é adolescente, comentar: ‘Esse dia foi muito legal, hein?’ E tenho certeza de que ele falou a verdade, porque ele não hesita em criticar quando não gosta.”

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis