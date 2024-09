Cardi B anuncia o nascimento de seu terceiro filho

Cardi B revelou a gravidez no mês passado, durante o processo de separação Offset, com quem estava casada desde 2020 após várias separações. Nesta tarde, a rapper confirmou o nascimento do bebê com uma série de fotos e vídeos nas quais aparece segurando a recém-nascida na cama do hospital. Nas imagens, a dona do hit ‘Enough (Miami)‘ está ao lado dos filhos, cada um segurando o novo membro da família, que ela descreve como “a coisinha mais linda“. A legenda com a data 07/09/24 sugere que o bebê nasceu no último sábado.

Cardi B também compartilhou momentos íntimos de amamentação e exibe um sorriso radiante, com o brilho pós-parto visivelmente presente em seu rosto.

Veja:

O que Levou à separação de Cardi B e Offset

É importante destacar que a notícia da gravidez de Cardi B surgiu apenas um dia após o pedido de divórcio de Offset. Fontes próximas afirmaram que a separação não envolveu traição, e que o casal simplesmente se distanciou. Os documentos do divórcio confirmam Offset como o pai do bebê e Cardi B está solicitando pensão alimentícia para cobrir as despesas relacionadas à criança.

Apesar da separação, Cardi e Offset mantêm uma forte parceria na criação dos filhos. Recentemente, eles se reuniram para celebrar o terceiro aniversário de seu filho, Wave, onde Cardi dançou com o bebê nos braços e posou para fotos ao lado de Offset, dos filhos em comum e dos filhos de Offset de relacionamentos anteriores. A interação foi amigável, especialmente em comparação com outras separações de celebridades.

Embora tenham se separado, o casal decidiu continuar colaborando para criar seus filhos, sem planos de reatar o relacionamento.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis