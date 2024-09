Morre Chad McQueen, ator de Karate Kid, aos 63 anos

Chad McQueen, que ficou famoso por interpretar Dutch na franquia Karate Kid, faleceu nesta quarta-feira, 12, em seu rancho localizado em Palm Desert, Califórnia. De acordo com informações do site TMZ, a causa de sua morte foi falência múltipla dos órgãos, resultante de uma lesão sofrida anos atrás que levou a um quadro progressivo de falência orgânica.

McQueen estava acompanhado de seus filhos, sua parceira e seu advogado de longa data, Arthur Barens, no momento de seu falecimento.

Chad, filho ator Steve McQueen, é lembrado principalmente por seu papel como Dutch no filme de 1984, Karate Kid, e também reprisou o personagem na sequência de 1986, Karate Kid II. Além de sua contribuição para a franquia Karate Kid, Chad ganhou destaque por sua atuação no filme de 1993, Poder de Fogo.

Contrariando alguns rumores, Chad McQueen não retornou ao papel de Dutch na temporada final de “Cobra Kai” da Netflix, conforme confirmado por seu advogado.

Chad McQueen em Karate Kid:

Quem era Chad Mcqueen

Fora do mundo do entretenimento, Chad era um piloto profissional bem-sucedido, competindo em várias categorias, como Baja 1000 – corrida anual de automobilismo off-road mexicana e Motocross. Sua paixão por corridas começou na infância, quando venceu o World Mini Grand Prix aos 12 anos. Durante as filmagens de “Le Mans” em 1971, Chad, com apenas 10 anos, costumava sentar no colo de seu pai ao volante de um Porsche 917, atingindo a velocidade impressionante de 160 km/h. Chad também teve a oportunidade de correr em uma pista de kart exclusiva para crianças montada no set de “Le Mans”.

Em uma entrevista, seu advogado lembrou-se dele como “um indivíduo singular” e destacou que sua ausência será profundamente sentida.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis