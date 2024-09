Lil Wayne reage em vídeo por não ser escolhido para o Super Bowl

O rapper Lil Wayne quebrou o silêncio e expressou seu descontentamento após não ter sido escolhido para se apresentar no show do intervalo do Super Bowl de 2025. Em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram nesta sexta-feira, 13, o cantor revelou que a notícia o deixou profundamente abalado.

Lil Wayne, que é natural de Nova Orleans, compartilhou com seus seguidores o impacto da rejeição em sua vida. Ele agradeceu pelo apoio recebido nos últimos dias e revelou o quão desapontado estava por não ter a oportunidade de se apresentar em sua cidade natal. O rapper admitiu que a decisão o feriu profundamente e que está se esforçando para lidar com a situação sem deixar que isso o desanime completamente.

“Não há nada que eu queria mais do que estar no centro do palco em Nova Orleans, enquanto o mundo inteiro observa minha cidade,” disse o rapper. Ele refletiu sobre como se sente responsável por não ter estado mentalmente preparado para lidar com essa decepção.

Apesar da dor, Lil Wayne destacou que o amor e o apoio de seus colegas, familiares e fãs têm sido uma grande fonte de força para ele durante este período difícil. Ele está se esforçando para se recompor e continuar seguindo em frente.

Veja o desabafo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lil Wayne (@liltunechi)

A ausência de Lil Wayne no Super Bowl abriu espaço para Kendrick Lamar

Conforme já havíamos anunciado, o rapper e compositor americano Kendrick Lamar será o artista principal do show do intervalo no Super Bowl LIX. Embora Kendrick seja uma grande estrela do rap, muitos ficaram surpresos com a ausência de Lil Wayne, especialmente considerando sua forte ligação com Nova Orleans.

Os shows do intervalo do Super Bowl costumam incluir participações especiais de outros artistas, e embora ainda não se saiba se Kendrick Lamar tem planos de trazer convidados, os fãs de Lil Wayne estão esperançosos de que ele possa aparecer de alguma forma durante o evento.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis