Zara Larsson: meme dos golfinhos reacende sua carreira

A presença de Zara Larsson no TikTok reacendeu o interesse por seu trabalho, trazendo de volta sucessos antigos como “Lush Life“. O meme do golfinho arco-íris, que trouxe uma renovação para “Symphony“, alcançou o topo da parada TikTok Billboard Top 50, sete anos após o lançamento original. Esse fenômeno não só rejuvenesceu a popularidade da música, mas também demonstrou como as tendências podem reviver e transformar o impacto das canções.

Os membros do Clean Bandit também entraram na onda, compartilhando um vídeo do baterista Luke Patterson nadando com golfinhos reais, com a legenda: “Quando você faz um meme com tanta intensidade, ele se torna realidade“. Este gesto chamou atençãocomo as mídias sociais podem revitalizar músicas antigas e criar novas conexões entre artistas e fãs. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luke Patterson (@lukepatterson)

Zara Larsson ficou surpresa com a repercussão do meme dos Golfinhos

Em uma resposta viral ao ressurgimento inesperado de sua música de 7 anos atrás, Zara Larsson fez uma publicação no Instagram com o texto “O que diabos está acontecendo?“. Ela reagiu à tendência com humor e gratidão, tornando-se ainda mais querida pelos fãs. Larsson até incorporou os golfinhos arco-íris em seus visuais de shows, demonstrando a presença do meme em seu legado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zara Larsson (@zaralarsson)

A melodia cativante de Symphony, especialmente o refrão “I just wanna be part of your symphony“, se tornou uma imagem de fundo para confissões humorísticas e peculiares, contrastando com o significado original da música, que é uma declaração de amor e harmonia. A transformação dessa canção de uma balada romântica para um meme cheio de humor e estranheza exemplifica como o conteúdo pode evoluir e ganhar novas interpretações.

A tendência começou com um vídeo simples de um usuário, mostrando um golfinho no oceano com um arco-íris ao fundo e as palavras “Estou deprimido” na tela. A combinação da música de Larsson com imagens coloridas e textos relacionáveis rapidamente se tornou um fenômeno viral no TikTok, com outros usuários criando suas próprias versões, como “A vida quando aquela pessoa cala a boca” e “Eu sei onde você mora“. Esses vídeos ganharam milhões de curtidas, provando que as combinações mais inesperadas podem gerar o conteúdo mais atraente.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis