The Offspring homenageia fãs brasileiros com ‘Come To Brazil’ - (crédito: TMJBrazil)

A banda The Offspring homenageou o público brasileiro com seu novo single ‘Come To Brazil’, lançado nesta sexta-feira, 13 que fará parte do novo álbum da banda “Supercharged” que será lançado no dia 11 do próximo mês de outubro.

No novo álbum, a banda resgatará alguns elementos do passado com uma sonoridade pesada, com o Thrash Metal como a principal influência.

Na legenda da publicação do Instagram da banda, eles se referem ao carinho que os fãs brasileiros tem pelo The Offspring: “Toda vez que anunciamos shows, recebemos comentários dos nossos fãs brasileiros dizendo “Venham para o Brasil!” — o que adoramos! O Brasil realmente é incrível. Tem entusiasmo, paixão e é um lugar maravilhoso para tocar! Esperamos que os fãs brasileiros façam deste show um evento verdadeiramente especial para eles!“. Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Offspring (@offspring)

Na divulgação de seu novo single, o The Offspring fez uma referência carinhosa à hashtag #ComeToBrazil, usada pelos brasileiros para expressar amor por um artista e pedir que ele se apresente no país.

A letra da música menciona que os fãs brasileiros constantemente imploram: “Diga que você vai vir para o Brasil. Você vai amar as praias, você vai amar os chinelos. Do Corcovado à Amazônia e as caipirinhas”.

Apesar de já terem se apresentado no Brasil no início do ano, o The Offspring recebeu novos convites para retornar, o que demonstra o entusiasmo dos fãs. Na música, eles destacam o prazer de tocar aqui: “Não importa quantas vezes viemos. Eles nos querem de volta do mesmo jeito. E os voos são longos, mas eles não vão parar até que cheguemos ao Brasil”. Ouça o single:

Veja a letra traduzida de ‘Come To Brasil’

“Todos os nossos fãs, bom, eles são realmente ótimos

Mas os do Brasil, eles realmente são os melhores

Mandando mensagens o tempo todo, eles imploram, “Digam que vocês vão

Digam que vocês vão vir ao Brasil”

“Vocês vão amar as praias, vocês vão amar os biquínis

Do Corcovado à Amazônia

E as caipirinhas, vocês vão mesmo entornar

Quando vocês vierem ao Brasil”

Venha ao Brasil

Venha ao Brasil”

Relembre o último show do The Offspring no Brasil

O The Offspring, uma das bandas de rock mais icônicas dos anos 90 e 2000, realizou seu último show no Brasil em março deste ano, no Lollapalooza. O evento marcou a mais recente visita da banda ao país, que sempre recebeu calorosamente o grupo.

Durante o show, o público se entregou à energia contagiante da banda, que fez uma referência especial ao amor dos brasileiros por seus artistas favoritos. A hashtag #ComeToBrazil foi mencionada na letra de uma de suas músicas, ressaltando o desejo dos fãs brasileiros de ver a banda novamente.

O setlist incluiu grandes sucessos e faixas do novo álbum, com destaque para a música que celebra o entusiasmo brasileiro. A banda expressou sua gratidão pela recepção calorosa, afirmando que, apesar dos longos voos, a experiência de tocar no Brasil sempre vale a pena.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis