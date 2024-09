“Live the Legendary Study Sessions of Paul McCartney” estreia no cinema - (crédito: TMJBrazil)

Prepare-se para reviver uma parte icônica da história da música. Nos anos 1970, Paul McCartney e sua banda Wings se reuniram no lendário estúdio Abbey Road para sessões de gravação que resultariam em um documentário e um álbum ao vivo que, por décadas, permaneceu arquivado.

Agora, 50 anos depois, a Cinépolis traz para as telonas Paul McCartney and Wings: One Hand Clapping, um documentário remasterizado que permite aos fãs de todas as gerações reviverem essas sessões mágicas de estúdio. A estreia será no dia 26 de setembro, com ingressos já disponíveis em pré-venda.

Este documentário oferece um olhar exclusivo sobre o processo criativo de McCartney e sua banda, destacando performances icônicas com músicos talentosos como o guitarrista escocês Jimmy McCulloch e o saxofonista britânico Howie Casey. Clássicos da carreira de McCartney pós-Beatles, como Jet, Live and Let Die e My Love, ganham nova vida com a remasterização de alta qualidade do material original.

E para os fãs de Beatles, há ainda mais motivos para comemorar: o documentário inclui versões memoráveis de Let It Be e The Long and Winding Road, trazendo à tona o legado intemporal de McCartney. One Hand Clapping é uma verdadeira joia rara, sendo uma das gravações mais procuradas pelos fãs e uma celebração imperdível para todos os fãs e amantes da boa música.

Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias, ATMs ou por meio do site.

Vale lembrar que o +Que Cine é uma plataforma global da Cinépolis criada para abranger todos os conteúdos que vão além dos filmes em si, como eventos esportivos, culturais, teatros, shows, animes, conteúdos alternativos, dentre outros.

Paul McCartney confirma nova data em São Paulo

O ex-beatle Paul McCartney aunciou uma nova data de sua turnê Got Back Tour no dia 16 de outubro no Allianz Parque em São Paulo. Esse será o último show confirmado de McCartney no Brasil em 2024.

Em menos de um ano, o eterno beatle soma 10 estádios lotados no país – juntando os shows esgotados desse ano e oito estádios em 2023: Maracanã (RJ), Allianz Parque (SP), MRV Arena (BH), BRB Arena (BSB) e Estádio Major Couto Pereira (CWB).

Esse retorno ao Brasil tem importantes marcos a serem celebrados: Em 2024, completam 10 anos desde que Paul se apresentou pela primeira vez no Allianz Parque, sendo o primeiro show de música realizado no espaço. Em Florianópolis, esse será o primeiro show em estádio desde a última passagem do beatle pela capital catarinense, em 2012.

A Got Back Tour no Brasil é uma realização da Bonus Track, com direção de Luiz Oscar e Luiz Guilherme Niemeyer. Com forte experiência na realização de eventos grandiosos no país e de repercussão internacional, a empresa foi responsável pelo recente megashow da cantora Madonna, que reuniu 1,6 milhão de pessoas na Praia de Copacabana em maio desse ano, fechando a aclamada The Celebration Tour.

A empresa também realizou todas as turnês de Paul McCartney no país, desde 1990. Nos últimos anos, assinou os festivais MITA e Doce Maravilha, e a turnê de Roger Waters.