Lizzo canta trecho de ‘Hot to Go’, de Chappell Roan, no Instagram - (crédito: TMJBrazil)

Na última quinta-feira (12), Lizzo fez uma nova publicação em seu Instagram, a cantora de Good as Hell compartilhou sua própria versão do hit de Chappell Roan, Hot to Go!.

Vestida com uma camiseta estampada com a frase “100% that bitch”, Lizzo cantou o refrão da música “H-O-T-T-O-G-O/ You can take me hot to go” antes de oferecer um riff na nota final.

“E nessa nota, boa noite!”, Lizzo escreveu como legenda para o vídeo, adicionando em um comentário separado que os fãs poderiam chamá-la de “Usher Roan”.

Segundo a Billboard, esta não é a primeira vez que Lizzo fala sobre a cantora de Pink Pony Club. Depois que Chappell Roan postou uma série de TikToks estabelecendo limites firmes com seus fãs, Lizzo respondeu com uma mensagem de apoio. “Todos nós precisamos de uma atualização sobre empatia. É muito consciente. Muito recatada”, ela disse. “Vou torcer por Chappell porque me vejo nela… Ela tem o direito de falar por si mesma. Ela tem o direito de sentir o que está sentindo.”

Lizzo comenta sobre saúde mental e promete novo álbum

Lizzo fez uma postagem no Instagram compartilhando um vídeo comparando sua aparência de três anos atrás com agora.

“Eu não ia postar isso no IG [Instagram], mas [meu] eu em 2021 ficaria tããão orgulhoso de mim em 2024”, escreveu ela em sua legenda.

“E NÃO estou falando apenas do meu corpo. Se vocês soubessem o que fiz pela minha saúde mental e emocional desde o ano passado…”, continuou.

“Wheeeew, não se preocupe, vou escrever um álbum sobre isso”, adiantou.

Vale destacar que essa postagem chega dois dias depois de Lizzo revelar que está tirando um “ano sabático”. “Protegendo minha paz”, acrescentou, compartilhando um vídeo parada em uma varanda.

Ela compartilhou no Instagram que está tirando um ano sabático.

“Estou tirando um ano sabático e protegendo minha paz”, anunciou.

Durante o fim de semana, ela postou nas redes sociais sobre sua visita à Indonésia. Em uma postagem, ela brincou: “Infelizmente postarei muitas fotos de biquíni”, posando para a câmera.

Pelos stories do Instagram, Lizzo também mostrou sua rotina fitness em Bali: um vídeo dela pulando corda na varanda.

Recentemente, a hitmaker atualizou os fãs sobre sua saúde mental, um assunto sobre o qual ela tem sido franca no ano passado, em meio a acusações de assédio.

“Estou mais feliz dos últimos 10 meses”, escreveu no Instagram em uma atualização de maio.

“O estranho sobre a depressão é que você não sabe que está nela até sair dela. Definitivamente não sou tão despreocupado como costumava ser. Mas a nuvem negra que me acompanhava todos os dias está finalmente se dissipando. Meu sorriso alcança meus olhos novamente e isso é uma vitória.”, afirmou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lizzo (@lizzobeeating)