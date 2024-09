Hyunjin, do Stray Kids, é o novo embaixador de joalheria

Nesta sexta-feira (13), Hyunjin, do Stray Kids, foi escolhido como embaixador da joalheria Cartier.

Vale destacar que ele estampou a capa da edição de outubro da revista masculina Esquire Korea, envolto em acessórios da joalheria francesa, que havia nomeado anteriormente Jisoo, do Blackpink, e V, do BTS, para representar suas campanhas.

De acordo com o Korea Herald, o dançarino e rapper demonstrou afinidade pela Cartier, usando suas joias em diversas ocasiões e participando de um evento organizado pela joalheria.

A notícia deixou os fãs do artista animados, celebrando que ele é o primeiro ídolo masculino de uma banda da “quarta geração” do K-pop a ser o rosto de duas marcas. Hyunjin tem atuado como embaixador para a Versace desde o ano passado. Donatella Versace criou quatro figurinos sob medida para ele para a turnê internacional do octeto que começou no final do mês passado.

A banda também colaborou com Tommy Hilfiger para uma linha homônima e foi destaque em suas campanhas publicitárias.

Stray Kids ganha certificado de ouro nos EUA por hit de 2021

Em agosto, o grupo Stray Kids ganhou uma certificação de ouro da Recording Industry Association of America com Thunderous, disse a gravadora JYP Entertainment.

Vale destacar que este é o quarto single a registrar mais de 500.000 vendas nos Estados Unidos, e o sexto no geral, incluindo o terceiro álbum de estúdio Five-Star e o oitavo EP Rock-Star.

Thunderous é o primeiro single do segundo LP Noeasy, lançado em agosto de 2021. A música rendeu ao grupo seu primeiro troféu em um programa musical de televisão e um lugar no Top 100 do Melon, enquanto o álbum se tornou seu primeiro milhão em vendas.

Vale lembrar que o nono EP do grupo, Ate, ultrapassou 3 milhões em vendas na semana passada. O mini-álbum foi lançado no mês passado e estreou no topo da Billboard 200. A faixa principal Chk Chk Boom ficou em 49º lugar no Hot 100 da Billboard, um recorde para o grupo.

O novo álbum do Stray Kids, Ate, atingiu o primeiro lugar na parada da Billboard 200 e eles se tornaram o primeiro grupo a estrear no número 1 com cinco álbuns.

Anteriormente, o grupo estreou no topo da lista com Oddinary, Maxident (ambos em 2022), Rock-Star e 5-Star (ambos em 2023).

Vale destacar que um único outro artista havia estreado no número 1 com cinco álbuns na parada, o rapper DMX entre os anos de 1998 e 2003.

O disco Ate atinge a marca de 232.000 unidades de álbuns vendidos nos Estados Unidos, de acordo com a Luminate. Essa é a maior semana de 2024 para qualquer álbum do K-Pop. De acordo com a Billboard, também é a sexta melhor estreia de qualquer álbum deste ano.

A parada da Billboard 200 mostra os álbuns mais populares da semana nos Estados Unidos.