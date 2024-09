Record nega que Sabrina Boing Boing estava no elenco de A Fazenda 16

Após Sabrina Boing Boing anunciar que teria supostamente desistido de participar da 16ª edição de A Fazenda, a Record prontamente desmentiu a informação. A emissora esclareceu que a modelo, conhecida por sua participação no programa Pânico na TV, nunca esteve entre os cotados para o elenco do reality rural. "Boatos sobre suposta desistência de Sabrina Boing Boing não procedem. Ela nunca foi convidada", afirmou a Record em um comunicado oficial.

Segundo Sabrina, ela teria reavaliado um convite que supostamente havia recebido e, de última hora, optou por não participar. A notícia pegou até sua própria equipe de surpresa. "Eu vou no contrafluxo da maioria das pessoas", comentou a modelo em suas redes sociais, sugerindo que sua decisão foi tomada com base em um sentimento pessoal. Para ela, a resposta do coração foi clara e a levou a recusar a oportunidade.

Veja também: A Fazenda 16: Adriane Galisteu revela se toparia entrar no reality rural

O diretor do programa, Rodrigo Carelli, havia mencionado durante uma coletiva de imprensa que um participante confirmado acabou desistindo. Essa declaração gerou especulações entre os internautas, que rapidamente associaram o comentário à Sabrina Boing Boing, reforçando os rumores sobre sua suposta saída de última hora. No entanto, Carelli não citou nomes diretamente.

A Fazenda 16 estreia na próxima segunda-feira (16), e, até o momento, os nomes dos participantes ainda não foram oficialmente divulgados. Enquanto isso, o público segue atento às especulações e rumores em torno do elenco, aguardando para descobrir quem realmente estará na nova edição do reality.3

Observatório dos Famosos.