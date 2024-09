Sexta-feira 13: novelas esquecidas que terminaram neste dia

Esta é a primeira sexta-feira 13 do ano, e e apesar de ser uma data em um dia normal, para muitos, é considerada um dia de azar na cultura popular, especialmente por ser associado a superstições, que vão de passar embaixo de escadas ou quebrar espelhos, por exemplo.

A lenda, por sua vez, foi reforçada devido à franquia de filmes de terror Sexta-feira 13 (1980), que popularizou a ideia de que é mais provável que tragédias aconteçam nesse dia. Curiosamente, esta é a primeira de duas sextas em 2014, tendo a segunda marcada para ocorrer em dezembro.

Curiosamente, existem novelas brasileiras produzidas que terminaram em plena sexta-feira 13, e por coincidência – ou não -, foram consideradas um fracasso em suas respectivas exibições. Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista. Confira abaixo:

Nina

A novela de Walter George Durst reuniu nomes do elenco de Despedida de Casado, que já estava pronta para suceder Saramandaia (1976), mas foi vetada pela censura da Ditadura Militar. A produção foi um fracasso em audiência, e alvo de diversas interferências do governo, terminando no dia 13 de janeiro de 1978, em 142 capítulos.

Regina Duarte em ‘Nina’ (Foto: Nelson Di Rago/Globo)

Negócio da China

A inspiração para Pé de Chinesa! A novela de Miguel Falabella, apesar da inovação com a abordagem da cultura chinesa, não despertou a atenção do publico, e enfrentou inúmeros empecilhos, nos bastidores e na audiência. Em plena década de 2000, a trama despediu-se no dia 13 de março de 2009, em 136 capítulos, com uma média geral de 20 pontos na Grande São Paulo, sendo o pior desempenho de novelas das seis da emissora até então.

Bruna Marquezine e Jui Huang (Foto: Reprodução/Globo) Amor e Revolução Polêmica, a trama de Tiago Santiago, exibida pelo SBT, sofreu com a rejeição do público, mesmo com uma história envolvente, tendo como pano de fundo a época da Ditadura Militar do Brasil. A novela foi concluído com uma das piores médias da história das novelas originais do SBT, em 13 de janeiro de 1012, após 204 capítulos. Cena de 'Amor e Revolução' (Foto: Lourival Ribeiro/SBT) Aquele Beijo Anos após o fracasso de Negócio da China, Miguel Falabella emplacou Aquele Beijo no horário das sete, e não deu outra: também foi um fracasso. Apesar de ter estreado com índices expressivos no Ibope, o desempenho da obra foi de total declínio, e terminou como uma das piores audiências da década, no dia 13 de abril de 2012. Ricardo Pereira e Giovanna Antonelli (Foto: Divulgação/Globo) Cara e Coragem Apesar de ter sido indicada ao Emmy Internacional na categoria de melhor telenovela, a novela de Claudia Souto é considerada uma das tramas mais esquecíveis produzidas pela emissora. Com uma história arrastada, a novela foi concluída em 13 de janeiro de 2023, após 197 capítulos. Paulo Lessa, Taís Araújo, Paolla Oliveira e Marcelo Serrado (Foto: Divulgação/Globo)