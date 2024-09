Aguinaldo Silva, que foi dispensado da Globo há quatro anos, entrou em fase de negociações com a emissora para selar oficialmente seu retorno, após ter a sinopse de uma novela inédita aprovada.

Segundo informações do jornal O Globo, o autor veterano está em fase de acerto para as regalias do seu novo vínculo com a Platinada, e com a readmissão, ele agora assinará contrato por obra certa.

A notícia sobre a aprovação da sinopse pelo alto escalão da Globo foi publicada nesta quinta (12), pelo jornalista Flávio Ricco, do portal R7. A coluna apurou que Aguinaldo Silva possui a chance de furar a fila do horário das nove, atualmente ocupada por Mania de Você, de João Emanuel Carneiro.

Três Graças possui como história principal a saga de uma família que mora em um bairro pobre do Rio de Janeiro, formada por avó, mãe e neta, que possuem uma semelhança: ambas engravidaram na adolescência e tiveram que criar os filhos sozinhas, sem a ajuda dos seus respectivos parceiros amorosos.

VEJA MAIS: Minissérie de Aguinaldo Silva que tinha ‘traficantes’ no elenco quase foi derrubada pelo Governo

O post Aguinaldo Silva: saiba as condições do autor com possível retorno à Globo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.