Carlinhos Maia revela o que pensa sobre prisão de Deolane Bezerra

Carlinhos Maia utilizou as redes sociais nesta última quinta-feira (12), e se pronunciou pela primeira vez em torno da polêmica prisão de Deolane Bezerra. O influenciador ainda aproveitou para esclarecer em torno do afastamento da advogada.

"Do mesmo jeito que vocês têm muito carinho pela Deolane, eu também tenho. Mas eu também respeito as decisões das pessoas. Tô me resguardando, assim como todos vocês, e esperando o resultado da Justiça, torcendo pra que tudo dê certo", disparou ele, por meio dos Stories do Instagram.

Carlinhos Maia, então, explicou que seu afastamento recente das redes sociais se deu em virtude do tratamento do câncer do pai, Virgílio. "Voltando pra internet, dando essa respirada, porque não tem como gravar stories e fazer humor. Eu adoeci, fiquei mal. Nunca tinha vivido isso", disse.

O marido de Lucas Guimarães ainda falou acerca do afastamento de Deolane, e manifestou energias positivas pela resolução do caso da influenciadora. "Entendo a cobrança sadia de vocês. Não larguei a mão de ninguém. Eu respeitei o afastamento que veio da parte dela. Quando tudo isso passar, que ela estiver de volta e bem, espero que a gente consiga resolver nossa situação", pontuou ele.

