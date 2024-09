Disney+ anuncia data de “Divertida Mente 2” no streaming

“Divertida Mente 2”, atualmente o filme de maior bilheteira de 2024, estará disponível para streaming no Disney+ no final do mês de setembro.

O filme segue as cinco emoções conhecidas do primeiro “Divertida Mente” — Alegria (Amy Poehler), Raiva (Lewis Black), Medo (Tony Hale), Tristeza (Phyllis Smith) e Nojo (Liza Lapira) — enquanto elas orientam Riley (Kensington Tallman) durante o início da puberdade. Porém, quando Riley começa um acampamento de hóquei, novas emoções como Ansiedade (Maya Hawke), Constrangimento (Paul Walter Hauser), Inveja (Ayo Edebiri) e Tédio (Adele Exarchopoulus) assumem o controle, substituindo as emoções originais.

Lançado em 14 de junho, a produção deve estrear na plataforma de streaming Disney em 25 de setembro. Kelsey Mann dirigiu “Divertida Mente 2” e desenvolveu o roteiro junto com a produtora Meg LeFauve.

O filme teve o segundo maior fim de semana de estreia de 2024, arrecadando US$ 155 milhões nas bilheteiras nacionais e outros US$ 140 milhões internacionalmente. A animação ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão e, atualmente, tem uma arrecadação mundial de US$ 1,5 bilhão.

“Divertida Mente 2” foi elogiado pela crítica

O crítico de cinema da revista Variety, Owen Gleiberman, comentou em sua resenha: “‘Divertida Mente 2 representa um retorno criativo triunfante para a Pixar, trazendo à tona o que o estúdio faz de melhor: encontrar o equilíbrio perfeito entre a visão infantil e adulta. O filme explora as micro escolhas que todos nós fazemos para moldar nossas personalidades.”

LeFauve e Dave Holstein assinaram o roteiro, enquanto Dan Scanlon, Jonas Rivera e Pete Docter foram os produtores executivos. Kim Collins e Magdiela Hermida Duhamel atuaram como produtores associados, e Mark Nielsen foi o produtor do filme.

Veja o trailer de “Divertida Mente 2”:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis