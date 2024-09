Doja Cat fala sobre vontade de diversificar suas músicas

Doja Cat, conhecida pelo sucesso ‘Paint The Town Red’, está dando uma nova direção à sua carreira musical, afastando-se da busca por popularidade comercial para explorar uma mistura eclética de gêneros. Em uma recente entrevista conduzida pelo cantor Jack Harlow para a revista Present Space, a artista revelou seu desejo de experimentar com jazz, neo soul, indie e rock, elementos que ela sente que foram negligenciados em sua produção anterior.

Na entrevista, Doja Cat expressou sua vontade de diversificar sua música: “Eu realmente amo jazz, e eu amo neo soul, e diferentes tipos de rock e indie e música experimental. Essas coisas tendem a ser deixadas de lado pela população em geral, e eu não via isso no passado para mim, então eu fiz a coisa que eu sabia que iria ficar.

E acrescentou: “Agora, eu sinto que posso pegar esses elementos que eu tenho da música que fica e colocá-los nessa sopa de diferentes gêneros que eu realmente amo e gosto e respeito, e fazer algo novo com isso”.

Ela continuou o assunto revelando: “Isso é o que eu sempre amei fazer, é misturar muitos sons diferentes, mas realmente no futuro, eu quero começar a ir em uma direção sonora diferente que não seja apenas para proteger meus bolsos necessariamente, e não seja apenas para cortejar os fãs mais jovens ou as pessoas que só querem ouvir temas sexuais ou automedicação ou coisas assim”.

Ela também expressou descontentamento com os padrões: “Há tanta coisa na vida e tem sido um padrão de escrever sobre essas coisas para mim, mas agora eu quero esticar a tela.”

Doja Cat falou sobre seu futuro na entrevista

A rapper de 28 anos se afastou do estilo pop convencional em seu mais recente álbum, “Scarlet”, que foca no hip-hop e R’n’B. Apesar da mudança, Doja Cat afirma que, mesmo aprofundando suas letras, ela manterá seu toque “irônico”.

“Eu acho que estou mais animada com o que o futuro reserva para mim, porque sei que tenho mais experiências para escrever”, disse ela. “Meu crescimento me faz sentir mais seguro sobre as coisas que estou planejando escrever. Eu ainda quero manter isso irônico e divertido. Eu acho que às vezes quando você se torna pessoal sobre coisas que talvez até te incomodem, muitas vezes, as pessoas ou não conseguem se conectar porque são situações muito específicas, ou elas realmente se conectam de uma forma intensa porque é muito específico”.

A rapper e cantora também compartilhou sua visão sobre as preferências do público: “Eu acho que quando você escreve coisas muito simples — festa é uma grande, porque festa é algo que as pessoas gostam — é como se você estivesse dando a alguém um lugar para escapar, como um livro de fantasia. As pessoas realmente querem ler aquele livro ou ouvir aquela música que as faz sentir como se estivessem em uma festa. Eu quero ainda manter aquela energia e aquele espírito, mas eu quero mantê-lo interessante também. Eu não quero continuar regurgitando a mesma coisa repetidamente.”

Com esse novo direcionamento, Doja Cat promete continuar surpreendendo seus fãs e oferecendo uma perspectiva fresca e inovadora em sua música.

Relembre o sucesso “Paint The Town Red”: