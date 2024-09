The Weeknd lança “Dancing In The Flames” gravado com smartphone - (crédito: TMJBrazil)

O cantor The Weeknd apresentou nesta sexta-feira, 13, seu novo videoclipe, “Dancing In The Flames”, que fará parte de seu novo álbum, “Hurry Up Tomorrow”. O videoclipe foi filmado inteiramente com um iPhone 16 Pro, modelo que será lançado em breve pela empresa Apple. A direção do clipe ficou a cargo da dupla Anton Tammi e Erik Henrikkson.

O vídeo mostra The Weeknd na estrada, enfrentando uma tempestade e faíscas que se dirigem contra ele. Apesar das adversidades, nada parece ser capaz de detê-lo, nem mesmo uma batida violenta.

O lançamento de Dancing In The Flames aconteceu no Brasil, no dia 7 de setembro, durante uma apresentação exclusiva do cantor no estádio do Morumbi, em São Paulo. O show marcou o início das revelações do novo álbum, que conclui uma trilogia iniciada em 2020. A apresentação do astro na capital paulista também resultou em um aumento de 80% no número de reproduções de suas músicas na Deezer.

Embora a data de lançamento de Hurry Up Tomorrow ainda não tenha sido confirmada, a capa do álbum já está disponível.

Assista ao clipe para conferir essa nova produção visual:

The Weeknd e o iPhone 16 Pro: será uma nova era na produção de videoclipes?

Para a gravação do clipe “Dancing in the Flames”, The Weeknd utilizou a tecnologia do iPhone 16 Pro, conforme divulgado pela Apple no evento It’s Glowtime. O videoclipe foi totalmente filmado com este modelo de celular. Esta não é a primeira vez que a Apple adota esse tipo de tecnologia para gravação de clipes; a cantora Olivia Rodrigo também utilizou um iPhone 15 para a produção de um de seus vídeos. “Usar o iPhone 16 Pro está começando a apagar a linha entre o que é considerado uma ‘câmera profissional’ e o que não é”, afirma Erik Henrikkson, diretor de fotografia de The Weeknd. “E acho que isso realmente vai ajudar os jovens cineastas que estão surgindo.” Ele complementou: “Trabalhar com o iPhone 16 Pro, que agora grava em 4K a 120 quadros por segundo, é realmente uma virada de jogo quando se trata de trabalhar com pós-produção. Você pode ajustar a velocidade e colaborar mais estreitamente com o supervisor de pós-produção no set.”

