Ludmilla confirma show no Rock In Rio - (crédito: TMJBrazil)

A cantora Ludmilla teria manifestado descontentamento ao descobrir que parte da estrutura de sua apresentação no Rock in Rio foi proibida pela equipe do festival. No final da tarde, o Rock In Rio emitiu um comunicado mantendo o show da cantora.

Com a apresentação marcada para esta sexta-feira, 13, às 19h, Ludmilla estaria considerando cancelar sua participação após ser informada que uma parte importante da estrutura de seu cenário foi vetada. A notícia foi inicialmente divulgada por Lucas Pasin, colunista do UOL.

Informações dão conta que a artista estava preocupada que a restrição possa comprometer a qualidade de seu show. Nesta edição do festival, a passarela do Palco Mundo também não foi liberada para Ludmilla, um espaço que ela costuma utilizar em suas performances. Além disso, o colunista informou que o show de Travis Scott impediu as modificações necessárias para a apresentação da cantora.

Após o contratempo técnico com o Rock in Rio, Ludmilla confirmou sua participação no show agendado para esta sexta-feira, que marca o início do festival.

Em um comunicado enviado a impresa, foi informado que a apresentação de Ludmilla, passou por ajustes em relação ao planejamento original. Segundo a equipe, o palco foi reforçado para garantir a “máxima segurança” durante a performance de Ludmilla. Veja o comunicado:

“A organização do Rock in Rio informa que o palco foi adaptado para a apresentação de Ludmilla e que o festival solicitou ajustes para garantir maior segurança. O show está confirmado e, embora algumas alterações tenham sido feitas em relação à proposta inicial da cantora, o festival garante que o público terá uma experiência única.“

Ludmilla cancelou em agosto a apresentação “Pra Sempre Pop” no Dia Brasil

No início de agosto, a cantora Ludmilla, uma das principais estrelas do pop nacional, surpreendeu os fãs ao anunciar o cancelamento de sua participação no Rock in Rio, um dos eventos musiciais mais esperados do ano.

A cantora, que estava programada para se apresentar no show Pra Sempre Pop no Dia Brasil, marcado para 21 de setembro, comunicou aos seguidores que estava “arrasada” por não conseguir ajustar sua agenda e resolver questões logísticas a tempo.

A notícia pegou os fãs de surpresa, que aguardavam ansiosos para ver Ludmilla dividindo o palco com grandes nomes da música brasileira, como Jão, Gloria Groove, Duda Beat, Ivete Sangalo, Luísa Sonza e Lulu Santos. O show Pra Sempre Pop era esperado como um dos destaques do Dia Brasil, uma celebração da música nacional dentro do festival.

Em um comunicado emotivo, Ludmilla revelou sua frustração: “Eu tenho trabalhado para ajustar minha agenda e equilibrar meus compromissos. Para o Rock in Rio, meu show no Palco Mundo, dia 13 de setembro, está confirmado e pode esperar um momento especial e à altura dos 40 anos do festival“.

Ela continuou “Mas, infelizmente, apesar do enorme esforço e vontade, por questões logísticas, não vou poder me apresentar no dia 21 de setembro, no show do Pop no Dia Brasil. É uma enorme quebra-cabeça e estou arrasada por não poder participar. Vai ser um dia que vai entrar para a história e eu queria fazer parte dele. Mas tenho certeza de que o pop será muito bem representado, com artistas incríveis,” finalizou a dona do hit ‘Rainha da Favela‘.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis