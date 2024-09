KISS OF LIFE comenta sobre ‘Sticky’ e próxima turnê mundial

A próxima Kiss Road World Tour do grupo KISS OF LIFE continua mostrando o talento de Julie, Natty, Belle e Haneul no cenário global com o single Sticky.

Segundo a Billboard, isso ajudou o grupo de K-pop a estrear em várias paradas de sucesso: o single de verão inspirado no Afrobeat atingiu o pico de 7 na parada de músicas da Coreia do Sul até agora, entrou na parada de vendas de músicas digitais mundiais dos EUA em décimo em julho, enquanto também passou seis semanas sólidas na Billboard Global 200 após atingir o nº 87, e 10 semanas na parada Billboard Glocal Excl. U.S.

De acordo com a publicação, com resultados promissores logo no início de sua carreira, ao lado da composição internacional do quarteto e da gama de experiências na indústria, o KISS OF LIFE está provando que é mais do que apenas um grupo em ascensão no K-pop.

“Amamos a música ‘Sticky’, então foi realmente uma honra que ela entrasse nas paradas”, disse Julie, a líder do grupo que nasceu no Havaí, falando à Billboard para sua primeira entrevista com um canal internacional. “Nós realmente nos esforçamos muito na coreografia e também na música em si, então é emocionante ver nosso trabalho duro valendo a pena. Todos nós estávamos nos abraçando quando descobrimos a notícia.”

Belle, criada em Seattle, que anteriormente trabalhou como compositora para outros grandes grupos de K-pop, acredita que sua autenticidade desempenha um papel importante no motivo pelo qual os fãs globais se conectam a eles: “Nós honestamente tentamos ser nós mesmos em todas as músicas que lançamos. Ao sermos autênticos, acho que nossos fãs e ouvintes conseguem ressoar mais com a emoção que sentimos quando cantamos e nos apresentamos.”

Vale destacar que a próxima turnê Kiss Road começa em Seul com dois shows em 26 e 27 de outubro antes de ir para a América do Norte para uma extensa tour de 18 datas começando em 10 de novembro. “Estamos muito confiantes em nossa capacidade de apresentação“, brincou Natty, nascida na Tailândia, a quem os fãs de K-pop viram crescer em programas de competição de K-pop como Sixteen e Idol School antes de estrear oficialmente na cena K-pop como artista. “Os fãs podem esperar um show com muita energia e estamos animados para trazer o nosso melhor para o palco.”

Haneul falou sobre a convivência entre as integrantes.

“Nós apenas respeitamos uma a outra. Reconhecemos nossas diferenças e o caminho que percorremos para chegar aqui, então isso nos faz aprender um com o outro e crescer! Um ponto-chave em qualquer relacionamento é confiança e respeito. O respeito vem do reconhecimento das experiências passadas um do outro que os levaram ao caminho para que estivéssemos aqui.”, finalizou.

