Novo single do Linkin Park chega ao 1º lugar em parada da Billboard

O single The Emptiness Machine do Linkin Park agora ocupa o topo da parada Rock & Alternative Airplay da Billboard, subindo de 24, onde estreou há uma semana, para o número 1 no ranking datado de 21 de setembro.

Segundo a publicação, a música reina no topo com 9,1 milhões de impressões de audiência de rádio de rock de 6 a 12 de setembro, sua primeira semana completa de rastreamento, de acordo com a Luminate.

Na história da parada, que começou em 2009, 14 músicas alcançaram o topo em apenas uma ou duas semanas.

Dessas 14 faixas, cinco são do Linkin Park. Friendly Fire, Lost (2023) e The Catalyst (2010) estrearam em primeiro lugar, enquanto New Divide (2009) alcançou o primeiro lugar em sua segunda semana, como The Emptiness Machine.

Vale destacar que na parada Hot Hard Rock Songs de 14 de setembro, a faixa começou na 7ª posição desde suas primeiras horas de rastreamento; junto com 1,1 milhão de impressões do público, atraiu 690.000 streams oficiais nos Estados Unidos e vendeu 1.000 downloads nesse período.

Vale lembrar que The Emptiness Machine é o single principal de From Zero, o oitavo álbum de estúdio do Linkin Park, previsto para 15 de novembro. É o primeiro álbum completo da banda desde a morte de Chester Bennington em 2017 e a saída do baterista Rob Bourdon. A cantora Emily Armstrong e o baterista Colin Brittain assumem essas funções.

Mike Shinoda, do Linkin Park, fala sobre “novo capítulo” do grupo

Na última terça-feira (10), o Linkin Park estreou a nova turnê From Zero World Tour em Los Angeles e Mike Shinoda falou sobre o “novo capítulo” do grupo com a vocalista Emily Armstrong.

Ele reservou um momento durante o show para falar com o público. “Estamos emocionados por estar de volta aqui.”, afirmou de acordo com vídeos compartilhados nas redes sociais.

“Não se trata de apagar o passado”, ele acrescentou. “É sobre começar este novo capítulo no futuro e vir aqui para cada um de vocês.”

“Adoramos tocar para vocês, amamos compor essa música – estamos muito animados com o novo disco. Então, muito obrigado, pessoal – tivemos uma noite incrível com vocês. Espero vê-los em breve“, concluiu Shinoda.

De acordo com a People, o Linkin Park, agora com uma formação de Mike, Emily, Brad Delson, Joe Hahn, Dave Farrell e Colin Brittain, tocou um set cheio de sucessos, assim como faixas do próximo álbum, From Zero, que será lançado em 15 de novembro.

Shinoda disse que o Linkin Park se sente “realmente fortalecido com essa nova formação”, acrescentando: “Estamos unindo os pontos de contato sonoros pelos quais somos conhecidos e ainda explorando novos”.

Dias após o anúncio, o filho de Chester Bennington, Jamie, expressou desaprovação sobre a decisão da banda de contratar Emily em uma série de postagens nos stories do Instagram.

Ele alegou que o Linkin Park “falhou em abordar as preocupações de sua base de fãs diversificada” e “traiu a confiança” dos fãs que “confiavam em você para ser a pessoa melhor e maior. Para ser a mudança. Porque você nos prometeu que essa era sua intenção”.