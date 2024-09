Morre Tito Jackson, cofundador do Jackson 5

Tito Jackson, o irmão mais velho do rei do pop Michael Jackson e cofundador do lendário grupo musical Jackson 5, faleceu.

Segundo o site TMZ, A confirmação do falecimento veio por meio de uma declaração conjunta de seus três filhos — Taj, TJ e Taryll — em suas redes sociais. A declaração expressa o choque e a tristeza da família e descreve Tito como um pai carinhoso e uma figura que fará muita falta.

Na publicação, os filhos de Tito Jackson expressaram profunda surpresa com o falecimento do pai: “Estamos chocados, entristecidos e de coração partido”. Ao final da publicação, eles fizeram um pedido aos fãs: “Por favor, lembrem-se de fazer o que nosso pai sempre pregou, que é “Ame uns aos outros.”

A causa oficial da morte ainda não foi divulgada. Tito Jackson, cujo nome verdadeiro era Toriano Adaryll Jackson em Gary, Indiana, era filho de Joe Jackson e Katherine Jackson. Junto com seus irmãos Jackie, Jermaine, Marlon e Michael, Tito formou o famoso grupo pop da família, inicialmente conhecido como Jackson 5.

Durante sua trajetória, o Jackson 5 alcançou uma série de sucessos que dominaram as paradas musicais, incluindo os hits ‘I Want You Back’, ‘ABC’ e ‘The Love You Save’. O grupo lançou 10 álbuns sob o nome Jackson 5 e outros 5 como The Jacksons. Em 1997, Tito e seus irmãos foram homenageados com a sua inclusão no Hall da Fama do Rock & Roll.

Relembre o sucesso ‘I Want You Back’:

Relembre a carreira de Tito Jackson

Além de sua carreira com os Jackson 5, Tito também buscou sucesso como artista solo, lançando dois álbuns, incluindo “Tito Time” em 2016. Em 1984, Tito se reuniu com seus irmãos para uma turnê que marcou o retorno dos Jacksons ao palco.

O falecimento de Tito foi inicialmente relatado pelo site ET. Ele tinha 70 anos e deixa um legado significativo tanto na música quanto na memória afetiva dos fãs e da família.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis