Matthew Perry passou por vários centros de reabilitação, diz TMZ

Matthew Perry, famoso por sua batalha incessante contra o vício, procurou tratamento em várias instituições de reabilitação ao longo dos anos, mas, infelizmente, nunca conseguiu superar o desafio, de acordo com o novo documentário do TMZ, intitulado “TMZ Investigates Matthew Perry and the Secret Celebrity Drug Ring”, que examinará criticamente como alguns centros de reabilitação podem, na verdade, agravar o problema dos viciados.

O documentário, que será exibido na FOX nesta semana revelará como alguns médicos, facilitadores e centros de reabilitação podem perpetuar o vício das celebridades. Essas instituições frequentemente cobram altos valores por serviços que não só falham em ajudar, mas também podem piorar a situação.

Kelly Osbourne, filha do músico Ozzy Osbourne que também está em recuperação, é uma das vozes principais do documentário. Ela compartilhará sua experiência com os “corretores de corpos” — indivíduos que colaboram com alguns centros de reabilitação e ficam de olho em reuniões de AA (Alcoólicos Anônimos) para identificar viciados em dificuldades. Segundo Osbourne, esses corretores convencem os viciados a retornar ao vício e depois os encaminham para centros de reabilitação que lucram com a situação.

O documentário promete oferecer uma visão perturbadora e esclarecedora sobre como a indústria de reabilitação pode ser exploradora e prejudicial, revelando como ela contribui para o sofrimento contínuo de muitos, como ocorreu com Matthew Perry.

Médico e traficantes são presos pela morte de Matthew Perry

Cinco pessoas foram indiciadas e algumas delas foram presas em conexão com a morte do ator Matthew Perry, de acordo com informações do Procurador-Geral dos Estados Unidos.

O assistente pessoal de Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, também foi acusado de envolvimento na morte. A procuradoria revelou que Iwamasa trocou mensagens com outra pessoa logo após a morte de Perry, sugerindo que o medicamento poderia ter sido a causa provável do falecimento do ator.

A Agência de Repressão e Controle de Narcóticos dos EUA (DEA, Drug Enforcement Administration) e a polícia de Los Angeles investigavam como o ator Matthew Perry, que faleceu no ano passado devido a uma overdose de Cetamina, teve acesso a uma grande quantidade desse medicamento altamente controlado.

Segundo as autoridades, dois médicos são acusados de ajudar o ator a obter a droga. Martin Estrada, procurador do caso, afirmou: “Esses réus se aproveitaram dos problemas de dependência de Perry para enriquecer. Eles sabiam que estavam fazendo algo errado.”

Iwamasa foi um dos cinco réus acusados de crimes relacionados à morte de Perry, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA nesta quinta-feira, 15 de agosto. O DoJ declarou que Iwamasa injetou Cetamina “repetidamente” em Perry “sem treinamento médico”, inclusive no dia 28 de outubro de 2023, data da morte do ator.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis