Datas e locais da turnê ‘Tardezinha 2025’ de Thiaguinho

Thiaguinho surpreendeu os fãs ao anunciar as datas e locais da turnê Tardezinha 2025, que marca o décimo aniversário do projeto. O anúncio foi feito durante uma live no Instagram oficial do evento nesta quinta-feira (12). A turnê passará por 26 cidades, distribuídas em cinco continentes, reforçando o sucesso global do projeto.

Entre os destaques da turnê está a apresentação em Luanda, Angola, no dia 14 de junho, onde Thiaguinho se emocionou ao falar sobre o significado especial de se apresentar no continente africano. O cantor destacou a importância de revisitar as raízes do samba e a conexão histórica e cultural entre Brasil e África. “Me sinto um artista internacional lá. Passa essa questão das nossas raízes, pelo samba, que é genuinamente brasileiro”, afirmou.

A turnê, que terá início em 19 de abril no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, seguirá por diversas cidades brasileiras e internacionais. O encerramento está previsto para dezembro.

Confira as datas e locais da turnê Tardezinha 2025:

19 de abril: Nilton Santos (Rio de Janeiro – RJ)

26 de abril: Durival de Britto (Curitiba – PR)

03 de maio: Kleber Andrade (Cariacica – ES)

24 de maio: Arena Pernambuco (Recife – PE)

31 de maio: Mangueirão (Belém – PA)

07 de junho: Miami Marine (Miami – EUA)

14 de junho: Baía de Luanda (Luanda – Angola)

21 de junho: Passeio Marítimo de Algés (Lisboa – Portugal)

05 de julho: Mineirão (Belo Horizonte – MG)

19 de julho: Shopping da Ilha (São Luís – MA)

26 de julho: Parque de Eventos CCA (Campinas – SP)

02 de agosto: Morenão (Campo Grande – MS)

09 de agosto: Estacionamento Jaraguá (Maceió – AL)

16 de agosto: Arena da Amazônia (Manaus – AM)

23 de agosto: Mané Garrincha (Brasília – DF)

30 de agosto: Arena das Dunas (Natal – RN)

06 de setembro: Orlando Scarpelli (Florianópolis – SC)

13 de setembro: Parque de Exposições Nem Braga (Londrina – PR)

20 de setembro: Serra Dourada (Goiânia – GO)

04 de outubro: Arena Anhembi (São Paulo – SP)

18 de outubro: Caminho Niemeyer (Niterói – RJ)

25 de outubro: Arena Fonte Nova (Salvador – BA)

01 de novembro: Arena Castelão (Fortaleza – CE)

15 de novembro: Beira Rio (Porto Alegre – RS)

22 de novembro: Showring (Sydney – Austrália)

06 de dezembro: Arena NIKNET (Ribeirão Preto – SP)

O que Thiaguinho anunciou sobre ‘Tardezinha 2025’

Além da grandiosa celebração, Thiaguinho revelou uma novidade especial: ele e o ator e empresário Rafael Zulu, idealizador do projeto junto com o cantor, vão gravar uma música juntos para esta edição histórica. Zulu, que já participou de outras edições, também subirá ao palco durante a turnê de 2025.

Outro destaque é o compromisso social do projeto. Thiaguinho e Zulu anunciaram a intenção de deixar um legado ao abrir uma escola de música no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, como parte das ações da Tardezinha. Essa iniciativa visa formar novos talentos musicais e promover a educação cultural na comunidade.