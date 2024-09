Elizabeth Debicki fica surpresa ao ganhar o Emmy por The Crown - (crédito: TMJBrazil)

Elizabeth Debicki revelou que ficou surpresa ao conquistar o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática, durante a cerimônia do Emmy de 2024, realizada neste domingo, 15. Em uma entrevista ao site E! News, a atriz, conhecida por seu papel em The Crown, admitiu que não esperava ganhar sua primeira estatueta na maior noite da televisão.

“Fiquei surpresa”, disse Elizabeth a repórter Keltie Knight durante a entrevista. “Estar indicada já é algo surreal. Apenas estar na categoria é um feito incrível.” Ela continuou explicando que, ao comparecer a eventos com outras candidatas, como Lesley Manville e Christine Baranski, ela sentiu que todas eram igualmente talentosas e merecedoras do prêmio. “Eu realmente não acreditava que isso ia acontecer. É adorável ganhar, mas também um pouco estranho.”

Vestindo um elegante vestido preto Christian Dior, Elizabeth subiu ao palco para receber seu Emmy e fez uma homenagem especial à sua maquiadora e cabeleireira, Deb Ormrod. “Eu queria agradecer a ela”, disse Elizabeth Debicki. “Eu não me pareço em nada com a Princesa Diana na vida real, mas no show, eu me transformava completamente.”

A atriz, que havia sido indicada no ano anterior e perdeu para Jennifer Coolidge, admitiu que não preparou um discurso, devido à sua superstição. “Não escrevi nada porque sou muito supersticiosa”, explicou. No entanto, ela agradeceu ao criador da série, Peter Morgan, e aos produtores pelo trabalho árduo, além de reconhecer o talento do elenco e a contribuição essencial de Deb Ormrod.

Refletindo sobre seu papel como a Princesa Diana, Elizabeth concluiu: “Desempenhar esse papel foi um grande privilégio. Foi um presente trabalhar com um ser humano incomparável e incrível.”

The Crown mostra cenas de sofrimento da Princesa Diana (Elizabeth Debicki) na última temporada

A sexta temporada de The Crown encerrou a série da Netflix, trazendo um foco intenso nos eventos finais da década de 1990 e início dos anos 2000. A temporada foi dividida em duas partes e explora os momentos mais dramáticos e impactantes da monarquia britânica durante esse período. Na primeira parte, o foco principal é o relacionamento tumultuado entre a Princesa Diana e o Príncipe Charles, destacando as tensões que levaram à separação do casal. A temporada mergulha nos detalhes do casamento deles, suas lutas pessoais e os efeitos disso sobre a família real e a opinião pública. Também aborda o papel da Princesa Diana na mídia e a repercursão internacioald o caso. Já a segunda parte da temporada, que tem foco no trágico acidente de carro que vitimou Diana e Dodi Al-Fayed em Paris, em 1997. A temporada explora o luto e as repercussões desse evento na família real e no mundo. Além disso, oferece uma visão sobre a vida dos filhos de Diana, William e Harry, e a adaptação da Rainha Elizabeth II às novas dinâmicas familiares e mudanças na monarquia. A última temporada da série é marcada por uma abordagem sensível e detalhada dos eventos, com ênfase nas complexidades emocionais e políticas que moldaram a era. Imelda Staunton continua no papel da Rainha Elizabeth II, enquanto Elizabeth Debicki interpreta a Princesa Diana, e Khalid Abdalla assume o papel de Dodi Al-Fayed. Assista ao trailer:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis