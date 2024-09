Abragames e Brazil Games promovem evento itinerante com empresas e desenvolvedoras

A Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais (Abragames), por meio do Brazil Games — projeto setorial de exportação realizado pela associação em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (ApexBrasil) anuncia um evento itinerante chamado Roadshow Brazil Games, que visa interação entre a associação, o projeto e empresas desenvolvedoras de games de cidades brasileiras. Uma das cidades que o evento estará é a capital, Brasília, no dia 18/9 com ativações voltadas para os desenvolvedores locais.

Sob o comando de Patrícia Sato, nova gerente do Projeto Brazil Games, a primeira edição do Roadshow Brazil Games acontecerá em três diferentes cidades: Porto Alegre, em 16/9; Brasília, em 18/9, e em Fortaleza, em 20/9.



Durante o Roadshow Brazil Games, a executiva irá apresentar o planejamento do Projeto Setorial Brazil Games para os próximos dois anos, com destaque para a Aceleradora Nacional para Estúdios de Games, que tem como objetivo fortalecer os estúdios brasileiros capacitando-os para desenvolver modelos de negócio robustos, sustentáveis e impulsionadores para a internacionalização. Além disso, o evento será uma ótima oportunidade para empresas e estúdios locais trocarem informações e ideias sobre o mercado e a indústria de games, fazer networking e identificarem oportunidades de negócio.



“O Roadshow Brazil Games faz parte da nossa missão de entender as particularidades de cada região do país para dar voz às desenvolvedoras de games nacionais de forma mais personalizada e assertiva”, explica Patrícia Sato.



Com vasta experiência na indústria de games, Patrícia ingressou na Abragames e no Brazil Games em 2016 como coordenadora de eventos internacionais. A gerente pretende levar sua expertise e seu olhar familiarizado com as necessidades e desafios enfrentados pelos estúdios para o Brazil Games, a fim de promover ainda mais a indústria nacional globalmente. “Estar in loco e conhecer o dia a dia dos estúdios nos permite criar ações mais efetivas na hora de promovê-los globalmente”.



Confira a programação com mais detalhes acessando o site da Abragames.