MC Hariel protesta contra as queimadas durante show

MC Hariel se posicionou contra as queimadas que acontecem no Brasil durante sua participação no Rock in Rio, no último domingo, 15.

Com uma placa que exibia a mensagem “parem as queimadas”, o cantor fez uma adaptação do refrão da música “Oh! Chuva”, do Falamansa. Em vez de cantar a versão original, MC Hariel entoou: “O Globo/ Eu peço que venha me filmar/ Avisa pros políticos em Brasília/ Que o bicho vai pegar.” A intervenção foi amplamente divulgada, já que o show do cantor estava sendo transmitido pelo Canal Bis, do Grupo Globo.

O Rock in Rio, ganhou um tom político no Dia do Rock, destacando a crescente preocupação com as queimadas no Brasil. Em um contexto de intensos incêndios, o festival se tornou um palco para manifestações contra os focos de incêndio que devastam o país.

Além das críticas de MC Hariel diretas às queimadas, o festival também homenageou a vereadora Marielle Franco (1979-2018), assassinada por milicianos, conforme investigações da Polícia Federal. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Brasil enfrenta 6.251 focos de incêndio ativos. Em resposta à crise, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino determinou que o governo federal aloque recursos para que a Polícia Federal investigue possíveis crimes ambientais associados às queimadas.

Veja o momento em que o cantor fez o protesto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Warner Music Brasil (@warnermusicbr)

Planet Hemp se juntou a MC Hariel e também protestou

Durante o show do Planet Hemp no Palco Sunset, o vocalista BNegão (Bernardo Negron) usou seu tempo de palco para criticar os incêndios criminosos e direcionar suas críticas ao agronegócio. Com uma performance fervorosa, BNegão destacou a responsabilidade dos setores envolvidos na crise ambiental. Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SomosResistência (@somosresistenciaof)

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis