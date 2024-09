50 Cent comenta sobre show de Kendrick Lamar no Super Bowl - (crédito: TMJBrazil)

Na última sexta-feira (13), 50 Cent comentou sobre a seleção de Kendrick Lamar como artista principal no Super Bowl do próximo ano.

De acordo com a Billboard, ele foi ao The Talk, onde defendeu que o artista era a escolha certa para subir ao palco do evento em 2025.

“Quer dizer, foi uma escolha. Acho que Kendrick merece [isso]. Como artista solo agora, ele é o cara“, disse 50 Cent, que fez uma ponta na apresentação do Super Bowl LVI Halftime Show em Los Angeles ao lado de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar e Mary J. Blige. “Tendo o jogo sendo em Nova Orleans, eu pude ver por que eles tiveram a [ideia] Wayne.”

O rapper acha que Lamar deveria trazer os artistas que ele “apresentou em grandes discos” em sua discografia. A publicação cita uma lista de possíveis convidados especiais, como SZA, Beyoncé, Jay-Z e Travis Scott.

“Tanto Drake quanto Kendrick produziram música de qualidade mais rápido porque tiveram que competir um com o outro“, ele acrescentou. “Essa natureza competitiva os fez trabalhar e ter respostas. O hip-hop ainda é… não é apenas um gênero em que você pode fazer uma música e relaxar. Você tem que fazer uma música e estar pronto para fazer uma música novamente imediatamente com outros artistas.”

50 Cent fala sobre sua escolha de não se casar

O rapper 50 Cent afirmou que está satisfeito sozinho e não planeja se casar.

Ele esteve no The Late Show with Stephen Colbert e falou sobre sua escolha de levar um estilo de vida celibatário e por que ele nunca foi casado.

“Escute, quando você se acalma, você pode se concentrar”, disse 50 Cent sobre seu atual status de livre de sexo. “Eu tenho sido bom comigo.”

“[Dinheiro é] quando as coisas começam a ficar complicadas, as coisas começam a ficar confusas”, explicou 50 Cent, “porque as pessoas entram por motivos diferentes”.

“Se você sai para um encontro, mas não tem interesse em nada, posso te ver agora. Eu disse: ‘Caramba, garota, você está bem, mas não tem nada acontecendo‘, continuou ele.

O vencedor do Grammy acrescentou que o desejo romântico “absolutamente” obscurece o julgamento da “maioria dos homens”, antes de discutir sua condição de solteiro.

“Estou seguro. Não sou um refém feliz. Estou aqui. Estou livre”, disse 50 Cent rindo. “Cometi alguns erros, mas não esse.”

Colbert admitiu que só quer ver 50 Cent encontrar o amor. “Eu também quero alguém que eu possa amar na minha vida, mas não agora. Estou bem.”, respondeu o artista de Candy Shop.