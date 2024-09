Bon Jovi participa de show de Pitbull nos Estados Unidos

Na última quinta-feira (12), o cantor Bon Jovi participou do show de Pitbull em Long Island, em Nova York. O artista está no meio de sua Party After Dark Tour que começou em 21 de agosto na Virgínia.

Juntos, eles apresentaram o sucesso do ano 2000, It’s My Life.

“Sempre uma honra! Para todos os fãs, preparem-se para nossa nova colaboração em breve“, Pitbull comentou em uma postagem conjunta no Instagram na última sexta (13).

Vale lembrar que ainda não foi divulgado a data de estreia da faixa.

Forever, o mais recente álbum do Bon Jovi, alcançou o primeiro lugar em vendas nos EUA. De acordo com a Billboard, foram vendidas mais de 50 mil cópias na semana que foi concluída em 13 de junho.

Pitbull lançou uma edição especial do álbum Trackhouse em fevereiro deste ano.

Holograma de Jon Bon Jovi é colocado em bar em Nashville

Em junho, cantor Jon Bon Jovi ganhou um holograma permanente instalado em seu recém-inaugurado bar, no centro de Nashville, nos Estados Unidos.

Ainda neste ano, uma segunda unidade do holograma será instalada com mais membros da banda homônima, Bon Jovi. O dispositivo também terá a capacidade de transmitir convidados surpresa como hologramas ao vivo que podem ser vistos e ouvidos pelos fãs no clube, como se estivessem lá pessoalmente.

Vale lembrar que o holograma com Jon Bon Jovi foi usado em janeiro quando o cantor foi homenageado durante o evento MusiCares Person of the Year durante o fim de semana do Grammy em Los Angeles.

Vale destacar que a cabine que apresenta Jon Bon Jovi como um holograma 4K, foi instalada pela Proto Inc. em parceria com o local e a Big Plan Holdings.

“Esta adição inovadora do Proto Holograma de Jon no JBJ’s exemplifica o compromisso de proporcionar experiências inesquecíveis aqui na Broadway”, disse Matthew Bongiovi, da Bon Jovi Management, em um comunicado.

“A resposta entusiasmada online ao holograma Proto de Jon destaca a excitação pelo que trazemos para a mesa”, acrescentou Josh Joseph, fundador/CEO da Big Plan Holdings. “O Nashville de JBJ está se posicionando como um líder em eventos ao vivo inovadores.”

“Estou emocionado em ver Jon Bon Jovi integrando a tecnologia Proto Hologram no JBJs Nashville”, disse David Nussbaum , fundador do Proto Hologram. “Nossa tecnologia transforma apresentações ao vivo em uma experiência ‘Runaway’, permitindo que artistas como Jon Bon Jovi se conectem com seu público de uma forma que nunca foi possível antes. É uma honra fazer parte de um projeto tão inovador, e mal posso esperar para que os fãs experimentem a mágica em primeira mão.”

No início de junho, Bon Jovi tocou um set surpresa de cinco músicas na grande inauguração do JBJ’s Nashville. O local apresenta um palco no térreo e paredes com fotos do grupo que abrangem sua carreira de décadas.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pitbull (@pitbull)