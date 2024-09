Joey Fatone fala sobre a possibilidade de retorno do NSYNC

Segundo Joey Fatone, os fãs que estão esperando por um verdadeiro retorno do NSYNC terão que esperar um pouco mais.

O artista conversou com a People na última sexta-feira (13), durante o evento 90s Con 2024 em Daytona Beach, Flórida. Ele afirmou que devido às agendas ocupadas dos cinco cantores, “ainda não tivemos essa conversa”.

“Justin [Timberlake] está terminando sua turnê, tenho feito um monte de coisas com AJ [McLean] dos Backstreet Boys. Então tem sido ótimo”,revelou.

“Espero que em algum momento quando [Justin] terminar sua turnê, nós nos sentaremos e perguntaremos: ‘O que estamos fazendo?’ e descobriremos. Eu adoraria ter essa conversa, seja sim ou não — eu só quero saber. Apenas me diga para que possamos seguir em frente com nossas vidas. Ou dizer que tivemos uma boa fase e acabar logo com isso, ou ver o que podemos fazer“, acrescentou.

Falando sobre o assunto durante um painel, ele retomou a conversa, dizendo que uma segunda parte da questão é se o NSYNC faria ou não novas músicas, turnês ou ambos.

“Todo mundo tem família e relacionamentos agora”, ele continuou sobre o grupo, que também inclui Lance Bass, JC Chasez e Chris Kirkpatrick. “É difícil reunir nós cinco e é um grande compromisso.”

“No entanto, direi que as engrenagens estão na direção certa no que diz respeito ao interesse de todos.” Para Fatone, o desejo de se reunir é particularmente pessoal.

“É muito legal para meus filhos verem o que eu fazia antigamente”, ele disse sobre as filhas Kloey e Briahna. “Elas viram vídeos, mas nunca um show real do NSYNC. Eu adoraria que meus filhos vissem um pouco disso.”

Vale lembrar que os fãs da banda tiveram um vislumbre de como a nova música NSYNC poderia ser quando o grupo gravou Better Place, uma faixa da trilha sonora de Trolls 3: Juntos Novamente.

“Isso foi fortuito”, Fatone compartilhou. “Justin entrou em contato. Ele estava me deixando ouvir um monte de músicas em seu novo álbum e ele tocou essa música para mim e disse: ‘Esta é a nossa música’. E eu disse: ‘O que diabos você quer dizer com nosso?’ Mas quando você ouve a música, a letra, é uma coisa linda… um agradecimento aos fãs. Eles ficaram conosco, nos viram em tudo o que fizemos.”

Em julho, Fatone, Bass, Chasez e Kirkpatrick se reuniram no tapete vermelho na estreia de Deadpool & Wolverine e tiveram destaque quando o hit de 2000 Bye Bye Bye foi trilha no filme. O último álbum de estúdio do grupo foi Celebrity, de 2001.

Deadpool & Wolverine faz clássico pop do NSYNC voltar às paradas

O clássico pop Bye Bye Bye do NSYNC voltou às paradas de sucesso após tocar durante os créditos de abertura de Deadpool e Wolverine com a primeira cena de luta.

A faixa atingiu o top 20 das músicas mais ouvidas no Spotify e o sucesso dos anos 2000 apareceu na posição 11 da playlist Top 50 Global.

Vale lembrar que ela ficou em 13º lugar em 31 de julho de 2024, após registrar 3,827 milhões de streams na plataforma. O diretor do filme, Shawn Levy compartilhou que o filme é o principal responsável pela conquista.

“Nosso trabalho aqui está concluído”, disse no post do X. A conta oficial do *NSYNC no YouTube onde está o videoclipe Bye Bye Bye, carregado em outubro de 2009, foi renomeado como Bye Bye Bye (vídeo oficial de Deadpool e Wolverine).

Desde então, o vídeo ressurgiu comentários de fãs que viram a cena de abertura de Deadpool e Wolverine. O público inicialmente se perguntou se Ryan Reynolds executou a sequência de dança coreografada, mas o ator recentemente deu o crédito ao coreógrafo de dança Nick Pauley, que agradeceu a Reynolds no Instagram por “acreditar em mim para interpretar Dancepool”.