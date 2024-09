Nicki Minaj anuncia lançamento do álbum ‘Pink Friday 3’ - (crédito: TMJBrazil)

A cantora Nicki Minaj revelou que vai começar uma nova era. Ela anunciou no fim de semana que, em vez de lançar o Pink Friday 2 deluxe, ela decidiu transformar essas músicas em um projeto completamente novo com a terceira parte da série Pink Friday.

Vale lembrar que Nicki deveria lançar seu PF2: Gag City Reloaded deluxe na última sexta-feira (13), mas o lançamento não ocorreu. Nicki esclareceu a situação do álbum no domingo (15), quando revelou que o Pink Friday 3 está a caminho, e os fãs podem esperar outro anúncio sobre a chegada do projeto nas próximas semanas.

“Em vez de fazer um DELUXE para o Pink Friday 2, decidi fazer um álbum totalmente novo. Ainda vou incorporar novas músicas como #Mamita e [a música ‘ansiedade’] para o restante da turnê… e anunciarei a nova data nas próximas semanas“, compartilhou no X. “A nova música é boa demais para ser jogada fora em um álbum de luxo. Ontem à noite, as músicas que gravei eram muito icônicas. Eu amo vocês tanto. Vocês sabem disso. Eu sei que vocês sabem. Eu ainda vou dar algo a vocês antes do anúncio, então não se preocupem.”

“PF3 está prestes a fazer PRECISAMENTE o que FOI necessário ser feito. CONFIEM EM MIM BARBZ. ESTOU TÃO ANIMADA. ABENÇOADA. AMADA (pelos Barbz) e felizmente (para Barbz e eu), aprendi MUITO desde 12/08/23. PF2 significa muito para mim. Como meu primeiro álbum como #PapaBear mama, é muito especial para mim por tantos motivos que vocês não sabem. Coloquei cada música lá em uma ordem específica, etc. Então, para honrar isso, vou dar a ele o respeito e a integridade que ele merece como um belo corpo de trabalho e não adicionar mais nada a ele.”, continuou.

A rapper explicou que “1 ou 2 músicas não é grande coisa, mas 5 a 7 músicas parecem um pouco desleixadas agora (na minha humilde opinião)”. “Esta era tem sido tão bem-sucedida, gratificante, satisfatória, etc. depois de muito pensar, quero ter CERTEZA de que estou sendo intencional sobre cada decisão tomada em torno do PF2 E PF3“, acrescentou.

Segundo a Billboard, Nicki Minaj está atualmente na estrada para a segunda etapa de sua turnê mundial norte-americana Pink Friday 2. Ela estará em Dallas na terça-feira (17 de setembro) e depois fará paradas em Los Angeles, São Francisco, Las Vegas, St. Louis, Tampa Bay, Miami e Raleigh, e termina no Queens em 11 de outubro.

Vale destacar que o disco Pink Friday 2 chegou em 8 de dezembro de 2023 e estreou no topo da Billboard 200 com 228.000 unidades equivalentes a álbuns, de acordo com a Luminate. Essa soma é a maior semana para um álbum de rap de uma mulher na década de 2020, e a maior para um álbum de R&B/hip-hop de uma mulher em 2023.

Nicki Minaj fala sobre gravação da versão deluxe de ‘Pink Friday 2’

A cantora Nicki Minaj está se preparando para embarcar na segunda etapa norte-americana de sua turnê mundial Pink Friday 2 e parece ter algumas músicas prontas para oferecer aos fãs como uma experiência totalmente nova.

Em agosto, ela compartilhou detalhes da gravação de uma nova faixa. Ela havia anunciado que haveria uma versão deluxe.

“Bem, Barbz- eu realmente não queria falar sobre isso, mas simplesmente não consigo mais ficar quieta sobre isso”, ela tuitou. “Ontem à noite, gravei o que provavelmente será sua música favorita no Deluxe. Ele entrará imediatamente no seu TOP 5 de toda a era PF2. AH MEU DEUS WDRFFHJKGV.”

Logo, os fãs começaram a responder a cantora na rede social. “Espero que isso seja verdade. Não acho que o rubi vermelho possa ser superado, mas veremos”, escreveu uma pessoa.

Vale lembrar que a turnê mundial Pink Friday 2 de Nicki Minaj está programada para começar novamente na Filadélfia, no dia 4 de setembro. Ela passará por Nova York, Pittsburgh, Dallas, Los Angeles, San Diego, Kansas City, Jacksonville, Miami, entre outras cidades.

De acordo com números da Billboard Boxscore no início de maio, a Pink Friday 2 World Tour arrecadou US$ 67 milhões e vendeu 439 mil ingressos para a primeira etapa norte-americana.

Não há data de lançamento definida para o álbum Pink Friday 2: Gag City Reloaded Deluxe. O disco Pink Friday 2 foi lançado em dezembro de 2023 e estreou em primeiro lugar na Billboard 200 com 228 mil álbuns vendidos na primeira semana.