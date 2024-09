Espraiada Festival 3: Tributo ao Sabotage promete celebrar a cultura hip hop

O Espraiada Festival 3, que acontece em 29 de setembro, na Água Espraiada em São Paulo promete ser um evento memorável, com um encontro ao ar livre e um Tributo ao Sabotage! Homenageando um dos ícones do hip hop nacional, o festival oferecerá uma programação dinâmica e cheia de energia para todos os fãs da cultura hip hop.

Com a realização do Instituto Cria Conexões, o evento será produzido pela Brooklin Sul Produções terá o apoio institucional da Prefeitura de São Paulo. O objetivo do encontro é promover uma integração entre o lazer, a culutura e o empreendedorismo regional, a fim de criar oportunidades para a comunidade local.

O Espraiada Festival 3 será gratuito, garantindo acesso para todos que desejam se conectar com a rica cultura do hip hop e celebrar o legado musical de Sabotage. Reserve seu lugar na festa através do site e compartilhe a novidade com seus amigos para aproveitar ao máximo este rolê imperdível!

Confira a Line-up do Espraiada Festival 3:

O Espraiada Festival 3 apresentará um line-up de peso. Confira as atrações:

MC Hariel é um proeminente artista de funk brasileiro, conhecido por seu talento para as letras de músicas e carisma envolvente. Nascido em São Paulo, o cantor ganhou destaque na cena musical com sucessos como “Lei do Retorno”. Seu estilo autêntico e suas letras incisivas o estabeleceram como uma das vozes mais influentes do funk atual. Além de seu trabalho solo, Hariel é reconhecido por suas colaborações com outros grandes nomes do gênero.

Kawe, rapper e cantor brasileiro que emergiu como uma das promessas do rap nacional. Nascido de São Paulo, seu trabalho é marcado por letras introspectivas e um estilo musical que mistura rap com influências do trap e do funk. Com faixas como “Mds” em parceria com MC Lele JP, Kawe rapidamente conquistou o reconhecimento na cena musical. Seu estilo distinto e autenticidade o destacam como uma figura influente no cenário do rap contemporâneo.

A Família Sabotage (Thamires e Anderson) é um projeto musical liderado pelos filhos do icônico rapper brasileiro Sabotage, que continua seu legado através da música. Composta por Thamires e Anderson, a Família Sabotage mistura influências do rap com a herança cultural deixada por seu pai, mantendo vivo o espírito e a mensagem do rapper Sabotage. Através de suas músicas, eles homenageiam o legado do pai enquanto exploram temas sociais e pessoais relevantes.

Espraiada Festival 3 – Tributo ao Sabotage com Hariel

Data: 29/09 – Domingo

Horário: 12h às 22h

Local: Área de Lazer – Água Espraiada

Av. Túlio Teodoro de Campos, 51, Brooklin, São Paulo/SP

RESERVE SUA ENTRADA: https://tinyurl.com/EspraiadaFestivalTributo24 – Somente 1 ingresso por CPF

Evento sujeito a lotação.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis