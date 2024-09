Victoria De Angelis trará seu projeto como DJ para o Brasil

Nesta segunda-feira (16), Victoria de Angelis confirmou que virá ao Brasil para se apresentar como DJ em novembro.

Ela é exatamente o que existe no imaginário coletivo quando pensamos em uma rockstar. Aos 24 anos, a italiana Victoria De Angelis acaba de fazer uma turnê pela Europa e Estados Unidos como DJ e traz seu setlist para uma apresentação inédita no Brasil, no dia 15 de novembro, em São Paulo, no Cine Joia, em uma realização da 30e. A venda de ingressos começa no dia 17 de setembro às 10h pelo site da Eventim.

Entusiasta pela arte, Victoria toca guitarra, é baixista e compositora e em seu projeto como DJ, se propõe a fazer experimentações. “Como DJ e produtora, adoro romper com as convenções ao explorar novos sons e quebrar barreiras, uma vibe que permeia tanto meus sets quanto minha primeira faixa. O som que eu curto envolve camadas e cruzamentos de estilos. Nunca me encaixei em caixas predefinidas, e essa jornada como DJ não é diferente. Para mim, é sobre explorar e fundir diferentes estilos, trazendo uma energia crua, suada e pulsante para a pista de dança”, já declarou em entrevistas.

Vale lembrar que no final de agosto, a artista lançou o seu primeiro single e videoclipe, em que conta com a participação da brasileira Anitta. A música, chamada GET UP B*TCH! shake ya ass, tem influências latinas, com letra em português e uma batida dançante, e já conta com mais de 1 milhão de visualizações no YouTube.

A gravadora Sony Music anunciou no final de agosto que Victoria de Angelis, baixista da banda Måneskin, assinou um novo contrato com a empresa, através do selo Epic Records. Além disso, ela disponibilizou nas plataformas digitais o seu single de estreia Get Up Bitch! Shake ya ass em parceria com a popstar brasileira Anitta.

Get Up Bitch! Shake ya ass marca um início impactante para Victoria em sua nova casa na Sony Music. A faixa techno provocante ativa os sentidos com um ritmo acelerado, perfeito para stompers de techno ousados, enquanto a decisão de Victoria de se juntar à sensação brasileira Anitta, que libera vocais intensos e cheios de raiva, a conduz por suas inspirações do baile funk ao lado mais áspero do techno dançante.

Assim como sua personalidade, a vertente de música eletrônica de Victoria é tanto intransigente quanto totalmente cativante.

Victoria é conhecida como a carismática baixista da banda de rock italiana Måneskin. Desde o sucesso global da banda em maio de 2021, eles têm revitalizado uma nova geração de ouvintes de rock. Ao fazer a transição dos shows de rock ao vivo para as cenas eletrônicas de Milão, Berlim e Nova York, Victoria descobriu uma conexão inerente entre o groove de seu baixo e os chutes dos tambores de clube.

A artista mistura essas influências com o estilo e a estética dos anos 2000, criando uma fusão que se traduz em uma experiência de clubbing suada e cheia de energia.

“Meu novo projeto musical nasce do meu amor por uma paisagem sonora que mistura elementos da cultura club com baile funk, eletrônico, latin club e techno”, explica Victoria.



