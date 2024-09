Cher desiste da tutela do filho mais novo após duas tentativas

Cher desistiu de sua tentativa de obter a tutela sobre seu filho mais novo, Elijah Blue Allman, conforme confirmado por seus advogados. A decisão foi tomada após um acordo privado entre os membros da família, que optaram por encerrar a disputa judicial iniciada no início deste ano.

A cantora solicitou a tutela em dezembro, alegando que Allman, que é fruto de seu casamento com o falecido Gregg Allman, estava “substancialmente incapaz de administrar seus recursos financeiros” devido a graves problemas de saúde mental e abuso de substâncias. Cher expressou receios de que os fundos de um fundo criado pelo pai de Elijah, que faleceu em 2017, poderiam ser desperdiçados em drogas, colocando a vida de Allman em perigo.

Cher fez dois pedidos de tutela temporária, ambos recusados em janeiro. Em abril, Allman apresentou uma objeção formal, afirmando que não só não precisava de tutela, como também considerava que sua mãe seria “inadequada para exercer o papel”.

A disputa legal foi encerrada quando a cantora e Allman concordaram em maio em suspender os procedimentos judiciais para tentar resolver a questão de maneira privada. Na última sexta-feira, 13 de setembro, advogados de Cher confirmaram em uma breve audiência no Tribunal Superior de Los Angeles que um acordo foi alcançado entre as partes.

Autobiografia de Cher será lançada em duas partes

A cantora revelou a capa de sua autobiografia, Cher: The Memoir, Part One, em seu Instagram.

“Após mais de setenta anos vivendo em seus próprios termos, Cher finalmente conta sua verdadeira história com detalhes íntimos em um livro de memórias dividido em duas partes. Com sua honestidade e humor inconfundíveis, Cher: The Memoir narra como esta estrela em ascensão, sem planejamento e com pouca confiança, se transformou na pioneira que o mundo não conseguiu ignorar por mais de meio século”, declarou a editora em comunicado.

O livro promete cobrir desde a infância da cantora até seu encontro e casamento com Sonny Bono, além de explorar “o relacionamento complicado que os tornou famosos globalmente, mas que eventualmente os separou”.

A autobiografia era esperada desde 2017, quando a cantora e atriz americana mencionou que estava escrevendo suas memórias. No ano passado, em uma entrevista ao The Hollywood Reporter, a cantora e atriz comentou sobre o projeto: “Estamos quase lá, porque [HarperCollins] disse, ‘Cher, quanto tempo mais você vai levar?’ É desafiador, mas estamos tão perto.”

Segundo o The Hollywood Reporter, a Dey Street Books, parte da HarperCollins Publishers, anunciou que a primeira parte será lançada no dia 19 de novembro.

O livro será publicado mundialmente, com edições pela HarperNonFiction no Reino Unido e pela HarperCollins na Austrália, Canadá, Alemanha, Itália, França e Brasil.

A segunda parte de Cher: The Memoir está prevista para lançamento em 2025.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis