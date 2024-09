Veja como atrair boas energias na noite da Superlua

A noite de 17 de setembro será especial no calendário lunar, pois acontece a Superlua. Neste período, a Lua tem seu tamanho aumentado e o brilho fica mais intenso, o que passa a sensação de estar “maior” no céu. Segundo os astrônomos, as superluas acontecem quando a Lua está a 90% do perigeu, o que significa que está muito próxima da Terra. Além de seu impacto visual, a superlua também pode ter efeitos significativos em nossas vidas.

Tendências para a noite da superlua

De acordo com a taróloga Isabel Fogaça, esse é um momento de refletir sobre os objetivos e concentrar as energias na noite da superlua “O fenômeno tem relação com os objetivos da nossa vida e todos aqueles pensamentos e conquistas que desejamos expandir, seja no amor, no profissional, no financeiro, essa é uma noite de concentrar as energias para que a expansão aconteça”, explica a especialista.

A taróloga ainda explica que na noite da superlua é ideal acender incensos e ter muita fé para que essa energia tão poderosa seja direcionada para os objetivos. A seguir, veja quais incensos acender na noite da superlua para aumentar a energia de expansão:

Incenso de rosa-vermelha: aumenta a energia do amor;

aumenta a energia do Incenso de manjericão: aumenta a prosperidade financeira;

aumenta a prosperidade financeira; Incenso de Sálvia branca: aumenta a energia de saúde;

aumenta a energia de saúde; Incenso de mirra: aumenta a proteção espiritual.

Dica: conforme a taróloga, é aconselhável acender o incenso junto de uma vela branca e fazer uma oração de costume.

Por Isabel Fogaça

Tem bacharelado e licenciatura em história; mestrado em políticas públicas com foco em educação; MBA em gestão empresarial e é professora há mais de 10 anos. O Tarot faz parte da história da taróloga desde pequena, onde cercada de mulheres fortes e poderosas, presenciava as cartas sendo abertas. Ela via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e as dores da alma. Em 2019 decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Há 4 anos empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.