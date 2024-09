Miley Cyrus é processada por “Flowers”, acusada de copiar “When I Was Your Man” de Bruno Mars

Segundo o processo, obtido e divulgado pela revista PEOPLE que foi registrado em um tribunal de Los Angeles nesta segunda-feira, 16 , a Tempo Music Investments — que possui uma fração dos direitos autorais da música de Bruno Mars após adquirir o catálogo musical do compositor Philip Lawrence — alega que muitos identificaram “semelhanças impressionantes” entre as duas faixas após o lançamento de ‘Flowers’.

Há também no processo a informação de que “É inegável, com base na combinação e no número de semelhanças entre as duas gravações, que ‘Flowers’ não existiria sem ‘When I Was Your Man‘”, afirmam os documentos, acrescentando que ‘Flowers’ “duplica vários elementos melódicos, harmônicos e líricos” da canção de Bruno Mars. “Consequentemente, o autor move esta ação por violação de direitos autorais devido à reprodução, distribuição e exploração não autorizadas de ‘When I Was Your Man’ pelos réus“, completa a queixa.

A Tempo Music Investments também inclui os compositores de ‘Flowers’, Gregory Hein e Michael Pollack — que coescreveram a música com Cyrus — entre os réus, junto com a Sony Music Publishing e a Apple. Bruno Mars não está listado como parte no processo.

Nos documentos, a plataforma de investimento afirma ter adquirido “os direitos autorais” da música de Bruno Mars — composta por Bruno Mars, Lawrence, Ari Levine e Andrew Wyatt — “por volta de 2020“.

O processo alega que “a linha vocal de abertura do refrão de ‘Flowers’ começa e termina nos mesmos acordes que a linha vocal de abertura do verso de ‘When I Was Your Man’“.

A Tempo Music Investments busca que Miley Cyrus, de 31 anos, e os réus citados no processo cessem a reprodução, distribuição ou execução pública de ‘Flowers’. A empresa também está requerendo uma indenização, embora o valor ainda não tenha sido definido.

Relembre o sucesso de Miley Cyrus com ‘Flowers’

Este processo surge após Miley Cyrus ter conquistado o prêmio de Gravação do Ano no Grammy de 2024 por ‘Flowers’, em 4 de fevereiro. Na premiação, ela também conquistou o troféu de Melhor Performance Solo Pop pela mesma faixa.

Em 13 de janeiro, Miley Cyrus comemorou o primeiro aniversário do lançamento do hino de empoderamento, compartilhando fotos em preto e branco dela e, de forma apropriada, uma flor no Instagram. “Há um ano, hoje, ‘Flowers’ começou a fazer as pessoas felizes e isso me faz feliz. Amo vocês. Obrigada”, escreveu ela, encerrando a mensagem com “XO MC.”

A canção passou oito semanas no topo das paradas da Billboard dos EUA e alcançou o primeiro lugar nas paradas do Spotify, estabelecendo um novo recorde. ‘Flowers’ — que aparentemente faz várias referências ao relacionamento de Miley Cyrus com o ex-marido Liam Hemsworth — tornou-se a música mais ouvida em uma única semana na história do aplicativo, superando o recorde anterior, ‘Butter‘ do BTS.

Vale lembrar que ‘When I Was Your Man‘ de Bruno Mars também dominou a Billboard Hot 100 em abril de 2013, algumas semanas após seu lançamento inicial.

Ouça ‘Flowers’ e ‘When I Was Your Man’ e compare:





Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis