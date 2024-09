Grammy Latino revela indicados; número de brasileiros surpreende. Veja a lista!

O Grammy Latino divulgou nesta terça-feira, 17, a lista de indicados ao prêmio de 2024. Vários artistas brasileiros de diversos gêneros musicais foram nomeados nas categorias voltadas para a música em português. Entre os indicados estão as estrelas do pop Anitta, Jão, Luísa Sonza, IZA, Ludmilla, Pedro Sampaio e Gloria Groove.

Os artistas receberam indicações pelos trabalhos lançados entre 1º de junho de 2023 e 31 de maio de 2024. O anúncio foi feito pelo cantor Tiago Iorc, que já conquistou cinco prêmios no Grammy Latino.

Na categoria “Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa”, do Grammy Latino foram indicados Jão, Luísa Sonza, IZA, Os Garotin e Melly pelos álbuns “Super”, “Escândalo Íntimo”, “AFRODHIT”, “Os Garotin de São Gonçalo” e “Amaríssima”, respectivamente.

Já na categoria “Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa”, estão Anitta, Dennis e Pedro Sampaio por ‘Joga Pra Lua’, Gabriel o Pensador, Xamã e Lulu Santos por “Cachimbo da Paz 2”, Gloria Groove, Ludmilla e MC GW por ‘Da Braba’, MC Cabelinho por ‘Carta Aberta’, IZA e MC Carol por ‘Fé Nas Maluca’, e Yago Oproprio e Patrício Sid por ‘La Noche’.

Na categoria “Melhor Álbum de Samba/Pagode”, foram indicados Alcione, Xande de Pilares, Marcelo D2, Thiaguinho e Tiee. Já o “Melhor Álbum de Música Sertaneja”, os indicados são Ana Castela, Gusttavo Lima, Simone Mendes, Lauana Prado e Luan Santana.

Nas categorias “Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa”, “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira” e “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa”, foram nomeados Erasmo Carlos, Lagum, Jovem Dionísio, Ana Frango Elétrico, Cátia de França, Djavan, Jota.Pê.

Ainda estão concorrendo nesta categoria: Marisa Monte, Milton Nascimento, Chitãozinho & Xororó, Elza Soares, Mariana Aydar, Mestrinho, Aguidavi do Jêje, Luizinho do Jêje, João Gomes, Marcelo Jeneci e Gabriel Sater.

As últimas categorias anunciadas pela Academia Latina de Gravação incluem: “Canção do Ano”, “Melhor Canção em Língua Portuguesa”, “Artista Revelação”, “Gravação do Ano” e “Álbum do Ano”. Diversos artistas brasileiros foram nomeados nessas categorias, incluindo Anitta, Xande de Pilares, Jão e Luísa Sonza. Confira os indicados aos principais caterogias do Grammy Latino 2024:

“Canção do Ano”

A Fuego Lento – Daymé Arocena & Vicente García

A La Mitad – Julio Reyes Copello & Mariana Vega

Aún Me Sigo Encontrando – Rubén Blades, Gian Marco & Julio Reyes Copello

Caracas En El 2000 – Marvin Hawkins Rodriguez, Jerry Di, La Pichu, Danny Ocean & Elena Rose

Derrumbe – Jorge Drexler

(Entre Paréntesis) – Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Manuel Lorente Freire, Lenin Yorney Palacios & Shakira

Mi Ex Tenía Razón – Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Karol G & MAG

Según Quién – Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luís Miguel Gómez Castaño, Maluma, Lenin Yorney Palacios & Juan Camilo Vargas

Te Lo Agradezco – Rafa Arcaute, Kany García, Carín León & Richi López

313 – Leo Genovese, Residente & Silvia Pérez Cruz

“Melhor Canção em Língua Portuguesa”

Alinhamento Milenar – Jão, Pedro Tófani & Zebu

Ata-me – Junio Barreto

Chico – Bruno Caliman, Carolzinha, Douglas Moda, Jenni Mosello & Luísa Sonza

Esperança – Criolo, Dino D’Santiago, Amaro Freitas & Nave

Ouro Marrom – Jota.Pê

“Artista Revelação”

Agris

Kevin Aguilar

Darumas

Nicolle Horbath

Latin Mafia

Cacá Magalhães

Os Garotin

Iñigo Quintero

Sofi Saar

Ela Taubert

“Gravação do Ano”

Anitta – Mil Veces

Bad Bunny – Monaco

Camilo & Carin Leon – Una Vida Pasada

Cimafunk & Monsieur Periné – Catalina

Jorge Drexler – Derrumbe

Fonseca & Grupo Niche – Con Dinero y Sin Dinero

Karol G – Mi Ex Tenía Razón

Juan Luis Guerra 4.40 – Mambo 23

Mon Laferte – Tenochtitlán

Kali Uchis & Peso Pluma – Igual Que Un Ángel

“Álbum do Ano”

Ángela Aguilar – Bolero

Camilo – Cuatro

Xande de Pilares – Xande Canta Caetano

Karol G – Mañana Será Bonito (Bichota Season)

Kany García – García

Juan Luis Guerra 4.40 – Radio Güira

Mon Laferte – Autopoiética

Carin León – Boca Chueca, Vol. 1

Residente – Las Letras Ya No Importan

Shakira – Las Mujeres Ya No Lloran

A lista completa dos indicados está disponível neste site.

Cerimônia do Grammy Latino deste ano será em Miami

Em abril de 2024, a Academia Latina de Gravação anunciou que a 25ª edição do Grammy Latino será realizada em Miami. A cerimônia está marcada para o dia 14 de novembro de 2024.

“Desde a nossa primeira cerimônia em 2000, os Latin GRAMMYs têm oferecido uma visibilidade internacional incomparável para a música latina e apresentado performances memoráveis que se tornaram parte da história musical global e da cultura pop. Estamos ansiosos para celebrar nosso 25º aniversário em Miami”, declarou Manuel Abud, CEO da Academia Latina de Gravação, em um comunicado.

“Miami se consolidou como o centro do entretenimento latino, e agradecemos o apoio e entusiasmo da comunidade local”, finalizou o CEO sobre a premiação.

Já a cerimônia de 2023, do Grammy Latino foi realizado em Sevilha, na Espanha.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis