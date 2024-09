O que Mark Hoppus, do Blink-182, irá contar em biografia

Mark Hoppus, baixista e vocalista do Blink-182, anunciou o lançamento de sua autobiografia intitulada Fahrenheit 182, marcada para o dia 08 de abril de 2025. O livro promete revelar detalhes profundos da vida do músico, abordando desde sua juventude marcada pelo punk rock, skates e a influência da MTV, até a formação da banda que se tornou uma das mais icônicas de sua geração.

A sinopse do livro destaca uma narrativa rica sobre a adolescência de Hoppus nos anos 1980 e a ascensão meteórica do Blink-182, mas também explora suas batalhas pessoais. Entre os temas mais impactantes, o músico aborda sua luta contra a ansiedade e o diagnóstico de linfoma difuso de grandes células B, revelado em julho de 2021.

Hoppus compartilha como o tratamento de quimioterapia afetou sua carreira, incluindo os desafios que enfrentou para voltar a cantar após o processo. “Eu tive que trabalhar com um treinador vocal e reconstruir minha garganta. A quimioterapia destruiu minhas cordas vocais”, relembrou o músico em uma entrevista anterior à Apple Music.

O livro, co-escrito pelo jornalista Dan Ozzi e publicado pela Harper Collins, promete ser uma leitura essencial para os fãs do Blink-182 e para qualquer pessoa interessada em histórias de superação e resiliência.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por blink-182 (@blink182)

Blink-182 lança a segunda parte do álbum ‘ONE MORE TIME…’

Depois de surpreender os fãs com faixas inéditas como ‘ALL IN MY HEAD‘ e ‘NO FUN‘, o blink-182 adiciona seis novas músicas à sua obra “ONE MORE TIME… “, que conquistou o primeiro lugar na Billboard 200 em 2023.

Este lançamento é um agradecimento do blink aos seus fãs dedicados por um ano incrível, além de celebrar o single “ONE MORE TIME… PART-2“, que igualou o recorde de mais semanas no topo da parada Alternative Airplay, com impressionantes 20 semanas na liderança.

“ONE MORE TIME… PART-2” está disponível em várias edições físicas, além da versão digital disponível nas plataformas de streaming. Entre as opções estão a 2 LP COMPLETE DELUXE EDITION (com todas as 27 faixas disponíveis em vinil azul, em um Gatefold Jacket com um Inserto Impresso) e a 1 LP DELUXE TRACKS ONLY (com 10 faixas prensadas em vinil pela primeira vez — incluindo 8 novas e 2 faixas bônus anteriormente disponíveis apenas digitalmente). A edição DELUXE TRACKS ONLY será lançada em vinil vermelho, em um Jacket Padrão com Inserto Impresso.

A parte dois do álbum não marca apenas o retorno da formação icônica do blink-182 — Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker — desde 2011, mas também inicia o retorno mais impactante da década para a banda. No ano passado, o álbum estreou em #1 na Billboard 200, garantindo o terceiro #1 da carreira da banda nessa parada. Com esse sucesso estrondoso, “ONE MORE TIME…” encerrou 2023 como “o maior álbum de rock do ano,” acumulando mais de 1 bilhão de reproduções.